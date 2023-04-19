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Елена Рыбакина приехала за трофеем в Штутгарт

Елена Рыбакина приехала за трофеем в Штутгарт
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В немецком Штутгарте стартовал турнир серии WTA 500 - Porsche Tennis Grand Prix. Он проходит на грунтовых кортах, а его призовой фонд составляет более полумиллиона долларов плюс престижный электрокар. Битву начинает и первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина. Подробности - в обзоре от Olimpbet.

Юле Нимайер (Германия) – Елена Рыбакина (Казахстан). 21:00 (время Астаны)

Рыбакина, седьмая ракетка мира, стартует на турнире с первого круга, в данном случае это 1/16 финала. Причем ее матч против немки Юле Нимайер, занимающей 65-е место в мировом рейтинге, переносился несколько раз – менялись и даты, и время.

Розыгрыш проводится на красной глине в закрытых помещениях. Интрига заключается в том, что обеим спортсменкам по 23 года и они еще ни разу не играли друг против друга.

Рыбакина, безусловно, фаворит. И тут дело даже не в рейтинге. Чемпионка "Уимблдона-2022" в этом году набрала шикарную форму, на прошлой неделе она вывела сборную Казахстана на чемпионат мира и в целом сейчас является одной из главных претенденток на победу в любом турнире.

Да, Елена уже дважды в этом году проиграла финалы, но, как мы убедились на турнире Билли Джин Кинг в Астане, это не сломило ее настроя. В плюс Нимайер можно занести тот факт, что она чистейший грунтовик и на арене в Штутгарте уже успела провести матч за свою национальную команду. Настрой у нее тоже боевой, она наконец прервала серию из шести поражений. Возможно, в отдельных розыгрышах немка сможет продемонстрировать Рыбакиной свое мастерство. Но все-таки класс казахстанки должен взять свое.

Аналитики Olimpbet считают, что Рыбакина не испытает проблем в своем стартовом матче и выиграет уверенно – П1 – 5.2, П2 – 1.17. Коэффициент на победу первой ракетки Казахстана в двух сетах – 1.51. Ну а то, что Нимайер устроит в этой встрече сенсацию, очень маловероятно. Ставка на ее победу в двух сетах – 7.5, а в трех – 10.

Барбора Крейчикова (Чехия) – Арина Соболенко (Беларусь). 22:30 (время Астаны)

Принципиальная битва пройдет между Барборой Крейчиковой и Ариной Соболенко. В этом году они встретятся на корте уже в четвертый раз. Пока со счетом 2-1 лидирует белоруска, которая является второй ракеткой мира.

На турнире в Штутгарте теннисистки сойдутся во втором круге. Соболенко, хоть и отдыхала пару недель, наверняка настроена весьма решительно, чтобы в перспективе сместить с первого места рейтинга WTA переживающую не лучшие времена полячку Игу Швентек. К тому же глиняное покрытие сложно назвать профильным у чешки. Белоруска здесь выглядит явной фавориткой.

По мнению экспертов Olimpbet, Соболенко обыграет свою соперницу и выйдет в следующий круг – П1 – 2.19, П2 –  1.69.

Онс Жабер (Тунис) – Елена Остапенко (Латвия). 23:45 (время Астаны)

На турнире в Штутгарте по традиции собрался мощнейший состав женского тура. На битву за суперкар заявились 16 представительниц топ-20 мирового рейтинга, и Онс Жабер – одна из них.

Четвертая ракетка мира все еще не в оптимальной форме после травмы. И хотя в этом месяце она стала победительницей грунтового турнира категории WTA-500 в американском Чарльстоне, ее игра не выглядела беспроблемной. Остапенко при этом тоже умеет играть на грунте и при хорошем раскладе вполне может затянуть борьбу до третьего сета.

Самый популярный букмекер Казахстана считает, что класс в данном случае возьмет верх и Жабер сделает заявку на еще один грунтовый титул – П1 –  1.56, П2 – 2.44.

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Метки:
Olimpbet Рыбакина Елена WTA Казахстан

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