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Елена Рыбакина на пути к новому титулу

Елена Рыбакина на пути к новому титулу
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Турнир категории WTA 500 Abu Dhabi WTA Women’s Tennis Open - один из самых любимых для теннисисток в начале сезона.

Здесь можно набрать хорошие очки и заработать неплохие призовые. Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина пребывает в отличной форме и не прочь завоевать на кортах Абу-Даби четвертый трофей WTA.

Abu Dhabi WTA Women’s Tennis Open (WTA 500)

Абу-Даби, ОАЭ, 6 - 12 февраля 2023

Призовой фонд - 780 637 долларов

Открытые корты, хард, второй круг (1/8 финала)

Каролина Плишкова (Чехия) - Елена Рыбакина (3)

9 февраля, 19:30 (время Астаны)

На этом турнире первая ракетка Казахстана посеяна под третьим номером. Елена Рыбакина начинает борьбу за трофей со второго круга. Соперница у казахстанки не простая – 20-я ракетка мира Каролина Плишкова из Чехии. Между собой спортсменки встречались дважды, и оба раза успех был на стороне нашей теннисистки.

Вот и эксперты Olimpbet считают Елену Рыбакину безоговорочным фаворитом этой встречи. Это наглядно демонстрируют коэффициенты, предложенные в линии на матч: П1 - 2.98, П2 - 1.39.

Беатрис Аддад-Майя (6) - Юлия Путинцева

9 февраля, 21:00

Также за выход в четвертьфинал турнира в Абу-Даби поборется еще одна представительница Казахстана - Юлия Путинцева. В отличие от Рыбакиной, Юлии пришлось изрядно потрудиться, чтобы добраться до второго круга. При выходе в основную сетку через квалификацию Путинцеву в первом раунде поджидала грозная соперница, чемпионка US Open-2019 канадка Бьянка Андрееску, но казахстанка не дрогнула и выиграла матч со счетом 7:6, 6:2. Теперь ей предстоит встреча с бразильянкой Беатрис Аддад-Майей, которая посеяна под шестым номером.

Аналитика Olimpbet предпочтение в этой игре отдают теннисистке из Бразилии: П1 – 1.53, П2 – 2.49.

Дарья Касаткина (1) - Джил Тайхманн (Швейцария)

Российская теннисистка Дарья Касаткина является главной фавориткой этого турнира. Она посеяна под первым номером, а в рейтинге WTA занимает 8-е место. Во втором круге ей будет противостоять спортсменка из Швейцарии Джил Тайхманн, которая в мировом рейтинге идет на 28-й строчке. Счет в личных встречах - 2:0 в пользу россиянки. Кэфы на эту встречу: П1 – 1.44, П2 – 2.78

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Метки:
Рыбакина Елена WTA Казахстан Путинцева Юлия Olimpbet

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