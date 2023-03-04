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Долгожданный бой Шавката Рахмонова в UFC: Olimpbet вернет 35%, если ставка на "Номада" не сыграет

Долгожданный бой Шавката Рахмонова в UFC: Olimpbet вернет 35%, если ставка на "Номада" не сыграет
©Olimpbet

5 марта ­- дата, которую ждут все фанаты MMA в Казахстане. Ранним воскресным утром стартует UFC 285.

Кроме двух титульных боев и возвращения легендарного Джона Джонса, на этом турнире состоится поединок, к которому будет приковано внимание казахстанских болельщиков: непобежденный Шавкат Номад Рахмонов сойдется в бою с Джеффри Стальные руки Нилом.

Аналитики самого популярного казахстанского букмекера Olimpbet дают расклад в пользу Шавката: Кэф на победу Рахмонова – 1.19, Нила – 5. В этом бою вполне может определиться будущий претендент на титул в полусредней весовой категории, кто же им станет, прояснится совсем скоро.

Итак, Шавкат Номад Рахмонов ­известен почти каждому зрителю MMA, его имя особенно часто произносят, когда речь заходит о будущих обладателях пояса в полусреднем весе. Зрителей привлекает не только непобедимая репутация Шавката, но и стиль ведения боя – все свои поединки Номад заканчивал досрочно: 8 нокаутов и 8 болевых приемов. Рахмонов - уникальный боец, который в зрелищной и доминирующей манере разбирался с каждым своим соперником. Противостояния с бойцами лиги Даны Уайта пока не составляют для него особых трудностей. Монструозный для своего веса размах рук и рост в сочетании с мощным ударом, отточенной техникой, выносливостью и борцовскими навыками – набор качеств, которыми обладает не каждый чемпион UFC. При этом Шавкат всегда уверен в себе, по-настоящему спокоен и не теряет концентрацию ни на секунду.

Джеффри Стальные руки Нил ­­– любимец американской публики, выступающий в UFC уже более пяти лет. За это время Джеффри пережил взлеты и падения ­– получил контракт с промоушеном после блестящего выступления на Dana White's Contender Series, одержал много побед. Однако остановился в шаге от звания топ-бойца полусреднего веса, когда проиграл ветеранам Стивену Томпсону и Нилу Мэгни. После такой встряски Нил вернулся и одержал две победы кряду, в том числе над именитым Винсентом Луке. На данный момент Джеффри занимает седьмое место в рейтинге, но бой с Шавкатом крайне важен для его карьеры. Поражение закрепит за Нилом статус бойца, максимум которого – быть где-то рядом с сильнейшими. Нил полагается на силу удара, при этом не обладает какими-то другими особенными качествами. В отличие от Шавката он посредственен в борьбе и не выделяется выносливостью. Джефф прямолинейный и медленный, если ему не удается завершить бой в первых раундах, то остаток поединка становится для него настоящим мучением. Единственный аспект, который может стать проблемой для Рахмонова, ­– леворукость Нила. Драться против левшей всегда некомфортно.

Этот поединок важен для Шавката в качестве ступеньки к боям с по-настоящему сильными представителями полусреднего веса. В победе "Номада" мало кто сомневается, он может закончить все нокаутом в первые минуты, измотать соперника в партере, провести болевой, добить уставшего соперника в позднем отрезке. "Стальные руки" по большей части опасны лишь в начальной стадии поединка. Аналитики Olimpbet дают коэффициент 2.62 на досрочную победу Рахмонова в первом раунде и 5 – на досрочную победу во втором.

Если вы до сих пор сомневаетесь в стойкости "Номада", то Olimpbet подготовил специальное предложение: кэшбэк 35 процентов, если ставка на Шавката не сыграет.

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Шавкат РАХМОНОВ: Сапиев - Мусиханов - КТО ВИНОВАТ, безумные фанаты в США, рекордный гонорар от PPV

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC Olimpbet Букмекеры

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