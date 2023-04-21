Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Рекламный материал
Новости спорта Букмекеры Olimpbet.kz
Комментарии

Джокович и Cвентек идут за титулами на грунте

Джокович и Cвентек идут за титулами на грунте
©Olimpbet

На грунтовых турнирах в Европе начинаются битвы за выход в полуфиналы. Подробности – в аналитике и ставках от Olimpbet.

Новак Джокович (Сербия) – Душан Лайович (Сербия), 19:00 (время Астаны)

В четвертьфинале турнира АТР-250 в Баня-Луке (Босния и Герцеговина) Новак Джокович сыграет против своего соотечественника Душана Лайовича.

Первая ракетка мира, в отличие от соперника, который идет в рейтинге 70-м, начал борьбу со второго круга, где не без труда в 1/8 обыграл малоизвестного 18-летнего француза Люку ван Аша, затратив на это целых три сета. После этого Ноле раскритиковал местный грунт, заявив, что он очень медленный, а также начал жаловаться на проблемы с плечом.

С Лайовичем Джокович часто встречается на кортах, так как оба представляют сборную Сербии, но вот играли друг против друга в официальной встрече они в далеком 2018 году. Тогда в двух партиях первая ракетка мира отдал сопернику лишь один гейм.

Даже если Джоковичу не нравится грунт в Баня-Луке, безусловно, он в этой паре считается безоговорочным фаворитом.

По расчетам экспертов Olimpbet, Джокович одержит победу и выйдет в полуфинал – П1 – 1.08, П2 – 7.75.

При этом Лайович вполне может дать бой своему знаменитому сопернику и можно поставить на тотал больше 18,5 геймов, здесь коэффициент – 1.79.

Самый популярный казахстанский букмекер объявляет о старте акции для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее полную стоимость. Максимально – до 100 тысяч тенге! Правила участия читайте на странице акции. Помните об ответственной игре.

Карлос Алькарас (Испания) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания), 20:00

Еще одно дерби, но уже испанское, состоится сегодня на турнире АТР-500 в Барселоне. Вторая ракетка мира 19-летний Карлос Алькарас сыграет против соотечественника – 23-летнего Алехандро Давидовича-Фокины, который входит в топ-38. Оба теннисиста идут на серии из двух побед. Оба являются молодыми талантами испанской школы тенниса.

С одной стороны, в этой паре успех Алькараса не вызывает сомнений. На предыдущем грунтовом турнире в Майами он дошел до полуфинала, тогда как его оппонент на таком же покрытии в Монте-Карло вылетел в первом круге. Да и в целом Давидович-Фокина, конечно же, перспективный игрок, но у Карлоса класс, очевидно, выше. К тому же в отсутствие Рафаэля Надаля на домашнем корте Алькарас – главный претендент на победу.

Аналитики Olimpbet считают, что он без проблем выбьет из борьбы своего соотечественника и выйдет в полуфинал: П1 – 1.09, П2 – в 7.5. Причем сделает это в двух сетах, ставка на его победу со счетом 2:0 – 1.33.

Кстати, трансляции топовых спортивных событий вы можете смотреть в приложении или на сайте Olimpbet. Регистрируйтесь, открывайте раздел "Трансляции Live" и наслаждайтесь самыми захватывающими матчами в прямом эфире при положительном балансе на счету.

Ига Cвентек (Польша) – Каролина Плишкова (Чехия), 22:30

В женском туре первая ракетка мира Ига Cвентек будет биться за выход в полуфинал турнира WTA-500 в немецком Штутгарте. Хотя биться – едва ли подходящее здесь слово.

Польская теннисистка набрала мощный ход. Единственное, что могло ее пошатнуть морально, так это поражение в полуфинале предыдущего турнира в Индиан-Уэллсе от Елены Рыбакиной и восстановление после травмы. Но в США розыгрыш проходил на харде, а в Штутгарте играют на грунте.

Накануне в своем первом матче против китаянки Чжэн Циньвэнь Cвентек показала, что легко перестроилась на другое покрытие и никакие повреждения ее не беспокоят. Она сыграла уверенно, агрессивно, стараясь держать высокий темп. И скромная Плишкова едва ли сможет что-то всерьез ей противопоставить. Тем более, в памяти еще осталась очная встреча теннисисток, хоть и двухлетней давности, когда чешка не смогла взять ни одного гейма.

Самый популярный букмекер Казахстана считает, что первая ракетка мира сделает еще один шаг к защите титула и выиграет четвертьфинал – П1 – 1.09, П2 – 7.38. Максимум, что сможет сделать Плишкова, это выиграть один сет: на счет 2:1 коэффициент 4.3.

А линии на все интересные спортивные события ищите в приложении Olimpbet. Установите его на смартфон и будьте еще ближе к своим фаворитам.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Olimpbet Букмекеры Джокович Новак

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 16:43
Olimpbet.kz
©Olimpbet Джокович и Cвентек идут за титулами на грунте
Вчера , 20:00
Olimpbet.kz
© Ответные сражения в Лиге Европы - в коэффициентах от Olimpbet
Вчера , 17:34
Olimpbet.kz
© Первая ракетка мира начинает защиту титула в Штутгарте
19 апреля, 19:40
Olimpbet.kz
© С верой в чудо: "Баварии" и "Бенфике" нужны крупные победы в ответных матчах
19 апреля, 19:09
Olimpbet.kz
© Серия будет затяжной? Финал Кубка Гагарина в кэфах Olimpbet
19 апреля, 16:34
Olimpbet.kz
© Елена Рыбакина приехала за трофеем в Штутгарт
19 апреля, 12:40
Olimpbet.kz
©Olimpbet С Olimpbet надежно: вернем до 100 тысяч тенге новичкам!
18 апреля, 20:00
Olimpbet.kz
© Лига чемпионов: отыграются ли "синие" в ответных матчах?
17 апреля, 19:47
Olimpbet.kz
© Битва неудачников в АПЛ: "Ливерпуль" едет к "Лидсу"
17 апреля, 19:19
Olimpbet.kz
© Финал Кубка Гагарина: поехали!
17 апреля, 18:50
Olimpbet.kz
© Казахстанские борцы – лучшие в Азии!
16 апреля, 16:49
Olimpbet.kz
© Лондонское дерби и сражение на "Месталье"
16 апреля, 10:51
Olimpbet.kz
© Праздник футбола на матче "Астана" - "Кайрат"
15 апреля, 17:33
Olimpbet.kz
©Olimpbet Холлоуэй vs Аллен: кешбэк 25% и расклад на бой от Olimpbet
15 апреля, 13:24
Olimpbet.kz
©Olimpbet Самые яркие футбольные матчи субботы по версии Olimpbet
15 апреля, 09:43
Olimpbet.kz
©Olimpbet Актаусцы сменили тренера и попытаются набрать первые очки в сезоне
14 апреля, 19:03
Olimpbet.kz
©Olimpbet Букмекерская компания Olimpbet и Федерация настольного тенниса объявили о сотрудничестве
14 апреля, 11:13
Olimpbet.kz
© Праздник футбола на матче "Астана" - "Кайрат"
13 апреля, 19:12
Olimpbet.kz
© Самые огненные противостояния в Лиге Европы по версии Olimpbet
13 апреля, 14:14
Olimpbet.kz
©Olimpbet Сильнейшие теннисисты мира сыграют за выход в четвертьфинал престижного турнира АТР
12 апреля, 19:40
Olimpbet.kz
© Финалист Кубка Гагарина может определиться в День космонавтики
12 апреля, 19:25
Olimpbet.kz
© Казахстанские борцы лидируют по количеству медалей на чемпионате Азии в Астане
12 апреля, 18:07
Olimpbet.kz
© Дополнительные 500 миллионов на проведение Кубка и Суперкубка по футболу
12 апреля, 14:02
Olimpbet.kz
©Olimpbet Теннисные битвы в Монте-Карло - в раскладах от Olimpbet
11 апреля, 18:14
Olimpbet.kz
© Четвертьфиналы Лиги чемпионов – в раскладах от Olimpbet
11 апреля, 14:01
Olimpbet.kz
© Бублик стартует на ненавистном грунте. Есть ли у казахстанца шансы на "Мастерсе" в Монте-Карло?
10 апреля, 18:33
Olimpbet.kz
© Каталонское дерби: "Барселона" выяснит отношения с "Жироной"
10 апреля, 18:07
Olimpbet.kz
© СКА – ЦСКА: финальная битва Запада в кэфах от Olimpbet
10 апреля, 17:54
Olimpbet.kz
© Наши борцы удачно стартовали на чемпионате Азии
9 апреля, 12:23
Olimpbet.kz
©Olimpbet "Энфилд" - важный пункт на пути к чемпионству "канониров"

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus