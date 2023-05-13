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Дерби по-германски и неудобный соперник для "МЮ"

Дерби по-германски и неудобный соперник для "МЮ"
©Olimpbet

13 мая в английской Премьер-лиге встретятся "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптон", а в чемпионате Германии дортмундская "Боруссия" примет одноклубников из Менхенгладбаха.

Бундеслига. 32-й тур. "Боруссия" (Дортмунд) – "Боруссия" (Менхенгладбах). 13 мая, 22:30 (время Астаны)

В центральном противостоянии 32-го тура высшего дивизиона чемпионата Германии сойдутся две "Боруссии" – команды с одним названием, дислоцирующиеся в городах, между которыми меньше ста километров. В общем, это самое настоящее дерби, со всеми вытекающими из этого определениями сюжетными линиями. 

Текущий сезон нельзя назвать успешным для "жеребят" – они барахтаются в середине таблицы без каких-либо особых задач на оставшуюся часть чемпионата. Между тем, в матче первого круга "черно-бело-зеленые" серьезно пощипали "черно-желтых", нанеся им болезненное поражение со счетом 4:2. Нетрудно подсчитать, что этих самых потерянных в Менхенгладбахе очков "шмелям" и не хватает, чтобы лидировать в Бундеслиге.

Однако в последнее время дортмундцы весьма успешно играют с гладбахскими одноклубниками в родных стенах. Два предыдущих домашних матча завершились с общим четом 9:0 в их пользу.

Аналитики Olimpbet и сейчас видят в команде Эдина Терзича явного фаворита предстоящей встречи: П1 – 1.26, Х – 7.15, П2 – 9.75. При этом самый популярный букмекер страны предполагает, что матч будет результативным: Тотал (3.5) мен – 2.15, Тотал (3.5) бол – 1.74. И велика вероятность победы хозяев с форой: Ф1(-1.5) – 1.67.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

АПЛ. 36-й тур. "Манчестер Юнайтед" – "Вулверхэмптон". 13 мая, 20:00

Потерпев два поражения кряду, манкунианцы позволили "Ливерпулю" подобраться к себе вплотную. А в случае, если "МЮ" недосчитается очков еще и во встрече с "Вулверхэмптоном", то всерьез рискует пропустить "скаузеров" вперед и потерять место в зоне Лиги чемпионов.

Что касается ближайшего соперника "красных дьяволов", то "Вулверхэмптон" уже откровенно доигрывает сезон. От вылета из Премьер-лиги команда Хулена Лопетеги себя обезопасила, а о еврокубках она даже и мечтать не смеет.

Тем не менее футболистам "Манчестер Юнайтед" необходимо держать ухо востро с "волками". Это не самый удобный противник для манкунианцев, особенно, как ни странно, на своем поле. Из трех последних домашних встреч с ними "красные дьяволы" выиграли всего одну, а предыдущий визит "Вулвз" на "Олд Траффорд" и вовсе завершился для них победой.

Однако эксперты Olimpbet почти не верят в новый гостевой успех "Вулверхэмптона": П1 – 1.4, Х – 5.17, П2 – 7.75. Столь же значительным ожидается преимущество "Юнайтед" и по угловым: П1 – 1.32, Х – 8, П2 – 4.3.

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Метки:
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