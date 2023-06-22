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Дацик и Галым "ТТ" схлестнутся в Алматы уже в пятницу

Дацик и Галым "ТТ" схлестнутся в Алматы уже в пятницу
©Olimpbet

23 июня на Almaty Arena состоится громкое бойцовское событие. Что, помимо хайпового поединка казахстанского и российского тяжеловесов, готовят организаторы?

"Рыжий Тарзан" много орет! Привезите его в Казахстан, и орать он будет от боли!" - так Галым "ТТ" Жасланов вызывал на бой одиозного российского боксера Вячеслава Дацика. И вот сейчас у отечественного файтера появилась возможность осуществить свои угрозы - на совместном спортивном событии организаций Naiza и UralFC их заруба станет главным боем вечера.

Всего же на турнире состоятся 12 поединков по правилам MMA и кикбоксинга, в которых сойдутся спортсмены из Казахстана, России, Узбекистана, Англии, Южной Кореи и Словении.

Не менее интересным станет соглавное событие, участники которого будут биться сразу за два титула. Средневесы Даурен "Казах" Ермеков и Руслан Шамилов поставили на кон свои пояса, а победитель станет чемпионом обеих организаций.

В третьем по значимости противостоянии чемпион Naiza в суперлегком весе Казбек Сагын проведет защиту против Багдата Жубаныша. За вакантный пояс полусреднего дивизиона Naiza поборются Рамазан Гасанов и Жанн Бао. Кроме того, зрителей ждет столкновение топовых кикбоксеров Сергея Пономарева и Матеуса Ногейры.

А спонсор турнира, самый популярный казахстанский букмекер Olimpbet, готовит для гостей розыгрыш призов, в числе которых PlayStation 5, AirPods Pro, Apple Watch и Яндекс Станция Макс.

Организаторы обещают по-настоящему запоминающийся вечер единоборств на Almaty Arena уже в эту пятницу. Старт в 18.00.

Стоимость билетов - от 3 000 тенге, приобрести их можно онлайн на zakazbiletov.kz.

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