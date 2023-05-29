© "Даллас" или "Вегас" – кто составит компанию "Флориде" по финалу Кубка Стэнли?

30 мая, рано утром по времени Астаны, в Далласе пройдет шестой полуфинальный матч плей-офф НХЛ, в котором местные "Звезды" примут гостей из Лас-Вегаса. В Olimpbet проанализировали шансы команд.

Кубок Стэнли. Западная конференция. Финал. Шестой матч.

"Даллас Старс" – "Вегас Голден Найтс". 30 мая, 06:00 (время Астаны).

Счет в серии – 2:3.

Кубок Гагарина разыгран, чемпионат мира завершен, однако хоккейный сезон продолжается: еще неизвестен обладатель Кубка Стэнли, вручаемый за победу в сильнейшей лиге мира – НХЛ.

Впереди поклонников Национальной хоккейной лиги ждет финал, в который уже вышла "Флорида" – ей понадобилось всего четыре матча, чтобы выиграть серию у "Каролины".

Но сначала надо понять, кто станет соперником "Пантерс" по решающей схватке плей-офф НХЛ. В споре лучших команд Западной конференции – "Далласа" и "Вегаса" – впереди пока "золотые отбросы" из Невады.

Однако ближайшую игру "Звезды "из Техаса проведут на своем льду, так что они имеют неплохие шансы выровнять положение дел и затянуть выяснение отношений на максимальное количество матчей.

Силы команд равны, а противники настолько достойны друг друга, что три из пяти прошедших встреч между ними выявили сильнейшего только в овертайме. Однако, как ни странно, эксперты Olimpbet сильно сомневаются, что дополнительное время возможно в четвертый раз за серию. Овертайм: будет – 4, Овертайм: не будет – 1.24.

А вот то, что счет будет ничейным по результатам шестой игры, аналитики вполне допускают, считая "Даллас" фаворитом ближайшей встречи. Победитель матча: "Даллас Старс" – 1.78, "Вегас Голден Найтс" – 2.03.

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