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Дагестанский ММА-ветеран Артур Гусейнов приехал в Алматы за поясом Олжаса Абзалиева

Дагестанский ММА-ветеран Артур Гусейнов приехал в Алматы за поясом Олжаса Абзалиева
©Olimpbet

Вечер 26 мая порадует казахстанских фанатов смешанных единоборств турниром NAIZA 51. Главным его событием станет поединок за титул в полутяжелом весе. Какие расклады на бой Абзалиев - Гусейнов дают аналитики Olimpbet?

Олжас "Аю" Абзалиев (2-0), обладатель пояса ведущей казахстанской ММА-лиги Naiza, будет защищать титул в бою с Артуром Гусейновым (27-12). Аналитики Olimpbet видят чемпиона явным фаворитом: коэффициент на победу Абзалиева - 1.2, на победу Гусейнова - 4.05. Однако при ближайшем рассмотрении исход не кажется таким очевидным.

Олжас - боец, который к 34 годам провел всего два поединка в рамках MMA. Причем во втором он завоевал вакантный титул полутяжелого веса. А ранее "Аю" был известен как один из главных мастеров рукопашного боя в Казахстане и чемпион мира по этой дисциплине.

Несмотря на поздний старт MMA-карьеры, Абзалиев не только адаптировал свои навыки в ударке, но и "с нуля" развил мастерство грэпплинга. "Аю" наглядно продемонстрировал это в бою за пояс с Нургали Нургайпулы.

Первая защита титула - хороший шанс Олжаса еще раз доказать скептикам, что теперь он один из сильнейших не только в рукопашных боях, но и в смешанных единоборствах.

Артур Гусейнов - российский боец, который известен почти каждому поклоннику MMA на территории СНГ. Известность он получил в промоушене M-1 Global, после чего запомнился выступлениями в Fight Nights, ACB и Eagle FC.

Гусейнов славится своим напором. Из 27-ти побед 18 он одержал нокаутами, а еще 8 - посредством болевых приемов. Но возраст никого не щадит - Артуру уже 39 лет, и к титульному бою дагестанский файтер подходит после серии из трех поражений.

Аналитики и большинство фанатов верят в то, что казахстанский боец легко сможет защитить титул. Он находится в куда лучшей кондиции, моложе и вряд ли уступит претенденту в ударной технике.

Но сам Гусейнов абсолютно уверен в своих силах и говорит, что закончит поединок досрочно. Если Артур выйдет на бой в отличной форме, то нас ожидает интригующее противостояние двух зрелищных ударников.

А роспись на другие поединки турнира NAIZA 51 смотрите у казахстанского букмекера №1 по версии престижной премии "Выбор года".

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