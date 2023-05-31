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Чья возьмет? Рекордсмен турнира против тренера, который не проигрывает решающие матчи

Чья возьмет? Рекордсмен турнира против тренера, который не проигрывает решающие матчи
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31 мая в Будапеште определится обладатель трофея Лиги Европы. В Olimpbet проанализировали предстоящий финал "Севилья" – "Рома".

Лига Европы. Финал. "Севилья" (Испания) – "Рома" (Италия). 1 июня, 01:00 (время Астаны)

В последний день весны на стадионе имени Ференца Пушкаша в Будапеште определится победитель первого из трех еврокубков сезона-2022/23 – Лиги Европы. Это будет встреча достойных друг друга соперников – клуба, который рекордные шесть раз выигрывал именно этот турнир, и команды, чей главный тренер прежде не уступал в финалах еврокубков.

В коллекции "Севильи" – шесть трофеев Лиги Европы, а наставник "Ромы" Жозе Моуриньо пять раз выводил свои коллективы в главную стадию плей-офф и никогда не проигрывал в решающих матчах.

В том числе, "Особенный" дважды брал и ЛЕ – ровно 20 лет назад с "Порту2, когда этот турнир еще назывался Кубком УЕФА, а также у руля "Манчестер Юнайтед", и это было уже совсем недавно, в сезоне-2016/17.

Кроме того, Моуринью и его "волки" – действующие победители Лиги конференций, так что у португальского специалиста есть прекрасная возможность второй год подряд стать обладателем еврокубка.

Но у испанцев свои козыри: "Севилья" – самый настоящий кубковый боец, не признающий авторитетов. По ходу плей-офф этого розыгрыша Лиги Европы жертвами "красных" поочередно пали главные фавориты турнира – МЮ и "Ювентус". Так что «Рома» команде Хосе Луиса Мендилибара уж точно страшна не будет.

Да и единственный официальный матч в истории противостоянии этих противников завершился в пользу "Севильи", которая обыграла "Рому" как раз в ЛЕ на стадии 1/8 финала со счетом 2:0. Произошло это в сезоне-2019/20, когда на всех стадиях плей-офф команды проводили по одной встрече из-за пандемии коронавируса. И тогда, пройдя римлян, севильцы впоследствии завоевали трофей.

Эксперты Olimpbet ожидаемо не видят явного фаворита финала Лиги Европы: П1 – 2.88, Х – 2.93, П2 – 2.88.

Небольшое предпочтение аналитики отдают «красным» по угловым (П1 – 1.82, Х – 9.5, П2 – 2.38) и даже по желтым карточкам (П1 – 1.96, Х – 4.6, П2 – 2.7).

Игра же в Будапеште, учитывая, что в ней будет принимать участие команда Моуринью, прогнозируется "низовой": Тотал (2.5) мен – 1.5, Тотал (2.5) бол – 2.61. А наиболее вероятный счет, по мнению самого надежного букмекера Казахстана, нулевая ничья с кэфом 5.2.

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Метки:
Olimpbet Севилья Лига Европы

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