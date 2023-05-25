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ЧМ-2023: повторение прошлогоднего финала в первом же раунде плей-офф

ЧМ-2023: повторение прошлогоднего финала в первом же раунде плей-офф
©Olimpbet

25 мая на мировом первенстве по хоккею с шайбой пройдут четвертьфинальные матчи. Какие коэффициенты дает Olimpbet на эти игры?

Канада – Финляндия. 25 мая, 23:20 (время Астаны)

Год назад сборные Канады и Финляндии в очной дуэли оспаривали трофей, и европейцы в итоге взяли "золото", забросив победную шайбу в овертайме.

На ЧМ-2023 одной из этих команд точно не будет даже в полуфинале, так как "Суоми" и "кленовые листья" сойдутся в первом же раунде плей-офф.

Что финны, что родоначальники хоккея вряд ли могут быть довольны групповым турниром в своем исполнении, и уж точно они не собирались пересечься друг с другом на четвертьфинальной стадии.

Тем не менее, Канада с Финляндией вышли друг на друга и будут биться за путевку в квартет сильнейших. Эксперты Olimpbet ожидаемо не видят в этой паре очевидного фаворита, отдавая небольшое предпочтение одним из хозяев турнира: П1 – 2.7, Х – 3.95, П2 – 2.28.

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Швейцария – Германия. 25 мая, 19:20

Сенсационный победитель группы В и четвертая команда из восьмерки А составили самую слабую пару четвертьфиналистов ЧМ-2023.

Швейцария пока по-настоящему удивляет: коллектив под управлением Патрика Фиреша первую шайбу пропустил только в четвертом своем матче, обыграл заведомых фаворитов из Чехии и Канады. Правда, смазал концовку группового турнира, уступив Латвии и, тем самым, оставив за бортом 1/4-й Словакию.

Германия же после провального начала первенства (три поражения на старте) затем вполне ожидаемо одержала четыре победы, вскочив на последнюю ступеньку поезда, ведущего в плей-офф.

И теперь одна из сборных точно окажется в полуфинале чемпионата мира. Аналитики полагают, что у "крестоносцев" шансы на выход в полуфинал заметно предпочтительнее: П2 – 1.48, Х – 4.9, П2 – 5.6.

США – Чехия. 25 мая, 19:20.

В заключительном матче группы А сборные США и Швеции в очном противостоянии выявляли сильнейшего в своей восьмерке. Американцы оказались сильнее в овертайме и опередили европейцев, выиграв все матчи предварительного этапа.

Однако "звездно-полосатые" еще могут об этом сильно пожалеть, и как бы победа над "Тре Крунур" не стала для них пирровой. Дело в том, что в четвертьфинале США теперь встретятся с грозной Чехией, а Швеции будет противостоять намного более скромная Латвия.

Как бы то ни было, соперники, на прошлом мировом первенстве оспаривавшие бронзовые медали, теперь будут сражаться за попадание в полуфинал. И в этой битве самый щедрый букмекер Казахстана фаворитом считает североамериканцев: П1 – 1.88, Х – 4.2, П2 – 3.45.

Швеция – Латвия. 25 мая, 23:20.

Латвийцы последними обеспечили себе участие в четвертьфинале, в заключительном матче группового турнира дожав прежде не терявшую очков сборную Швейцарии в овертайме.

Но совершить еще один подвиг и пробиться в квартет сильнейших команд планеты им будет невероятно сложно. В первом же раунде плей-офф коллективу Харийса Витолиньша предстоит встреча с одним из грандов мирового хоккея – сборной Швеции.

"Тре Крунур" не смогли выиграть группу А, но, думается, только рады этому обстоятельству, так как получили в соперники Латвию. Да, противостоять хозяевам всегда непросто, однако шведы более мастеровиты и без проблем должны продемонстрировать класс в четвертьфинале.

Эксперты Olimpbet практически не сомневаются в успехе скандинавов: П1 – 1.42, Х – 5, П2 – 6.2. Швеция – фаворит, но на стороне сборной Латвии родные стены.

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