Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Рекламный материал
Новости спорта Букмекеры Olimpbet.kz
Комментарии

ЧМ-2023: два суперматча – в раскладах Olimpbet

ЧМ-2023: два суперматча – в раскладах Olimpbet
©

Канада и Чехия, Швеция и США. Более яркое завершение группового турнира чемпионата мира по хоккею с шайбой сложно придумать.

Группа В. Канада – Чехия. 23 мая, 19:20 (время Астаны)

Вопрос с попаданием в плей-офф обе сборные благополучно решили заранее. С другой стороны, ни канадцы, ни чехи уже не смогут занять первое место в группе В, которое также досрочно обеспечили себе швейцарцы.

А это значит, что у них не выйдет заполучить себе в соперники по четвертьфиналу четвертую команду из восьмерки А, которой станет либо Германия, либо Дания – третьего не дано.

А выбирать себе противника из трех оставшихся – США, Швеции или Финляндии – это уже дело вкуса, скорее даже, игра в рулетку.

Так что на команды, по большому счету, не будет давить груз ответственности за результат, и есть все шансы насладиться зрелищным, разухабистым хоккеем, с акцентом на атаку.

Эксперты Olimbet полагают, что у североамериканцев шансы на успех более предпочтительны. Победитель матча: Канада – 1.52, Чехия – 2.5. Очень привлекательной выглядит ставка П1 и тотал 5,5 бол с кэфом 2.92.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Группа А. Швеция – США. 23 мая, 19:20

А вот здесь ожидается настоящая заруба! Победитель матча Швеция – США выиграет группу А и в первом раунде плей-офф избежит встречи и с Канадой, и с Чехией, а будет соперничать или с Латвией, или со Словакией. Как говорится, почувствуйте разницу!

Обе сборные выглядят на ЧМ-2023 очень мощно, и с каждым днем, похоже, только прибавляют. Американцы – так те вообще лишь один из матчей выиграли с перевесом меньше, чем в три шайбы, победив сборную Германии со счетом 3:2. Шведы же меньше всех на турнире пропускают.

В общем, классический пример, когда сойдутся лед и пламень – атакующая страсть «звездно-полосатых» и непробиваемая оборона "Тре Крунур".

Самый надежный букмекер Казахстана в этой схватке видит фаворитом скандинавов. Победитель матча: Швеция – 1.61, США – 2.28. Вероятность дополнительного времени аналитиками Olimpbet расценивается как весьма незначительная. Овертайм: будет – 4.3, овертайм: не будет – 1.22. При этом, что довольно парадоксально, самый ожидаемый счет – ничья 2:2 с кэфом 8.5.

Линии на все интересные спортивные события – в приложении Olimpbet. Установите его на смартфон и будьте еще ближе к своим фаворитам. Помните об ответственной игре.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Olimpbet

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 16:25
Olimpbet.kz
© ЧМ-2023: два суперматча – в раскладах Olimpbet
Вчера , 16:09
Olimpbet.kz
© Впервые фавориты: шансы Казахстана против Словении рассчитали в Olimpbet
21 мая, 19:00
Olimpbet.kz
© Игра в "кошки-мышки"? В Olimpbet проанализировали встречу фаворитов группы В
21 мая, 18:00
Olimpbet.kz
© Топовые футбольные матчи воскресенья по версии Olimpbet
20 мая, 19:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Важнейший матч для сборной Казахстана на ЧМ-2023
20 мая, 17:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet "Баварии" и "Ливерпулю" нельзя терять очки
20 мая, 15:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet "Астана" – "Кызылжар" : кто из них единогласно возглавит таблицу?
19 мая, 19:00
Olimpbet.kz
© Разборки в Париже: сегодня определятся полуфиналисты последнего мейджора по CS:GO
19 мая, 16:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Пора решающих матчей для сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
19 мая, 15:22
Olimpbet.kz
© Рыбакина сыграет за выход в финал "Мастерса" в Риме. Какие у нее шансы?
19 мая, 11:50
Olimpbet.kz
© Уже сегодня! Не пропустите громкое ММА-событие в Алматы
18 мая, 18:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Вторые полуфиналы Лиги Европы и Лиги конференций - в аналитике Olimpbet
18 мая, 17:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Кто первым огорчит Швейцарию на ЧМ-2023 по хоккею?
18 мая, 16:00
Olimpbet.kz
© Плей-офф турнира по CS:GO в Париже: первые четвертьфиналы
18 мая, 09:10
Olimpbet.kz
© Hardcore FC идет на алматинский Арбат
17 мая, 20:15
Olimpbet.kz
© "Манчестер Сити" – "Реал": кто останется за бортом турнира?
17 мая, 19:57
Olimpbet.kz
© Серьезное испытание для Казахстана на ЧМ-2023
17 мая, 16:59
Olimpbet.kz
© Обладатель трофея против лидера сезона и другие сражения в Olimpbet-Кубке Казахстана
17 мая, 15:28
Olimpbet.kz
©Olimpbet Как Рыбакина сыграет с первой ракеткой мира, а Джокович - с "чудо-мальчиком"?  
17 мая, 13:25
Olimpbet.kz
©Olimpbet Hardcore FC в Алматы: кешбэк от Olimpbet на "Казахского Терминатора"
16 мая, 19:45
Olimpbet.kz
© Последний полуфинал "Интера" с "Миланом" – в раскладах Olimpbet
16 мая, 19:00
Olimpbet.kz
© Казахстан даст бой лидеру ЧМ-2023 по хоккею
16 мая, 13:40
Olimpbet.kz
© Первые ракетки мира сыграют за выход в четвертьфинал в Риме
16 мая, 12:51
Olimpbet.kz
© Первый турнир HFC MMA в Алматы – уже в пятницу
15 мая, 20:37
Olimpbet.kz
© "Лестер" - "Ливерпуль": ничья не устроит никого
15 мая, 17:01
Olimpbet.kz
© Жаркая битва северных соседей и поход "кленовых листьев" за новым разгромом
15 мая, 16:32
Olimpbet.kz
© Решающая неделя "мастерса" в Риме – в раскладах от Olimpbet
14 мая, 19:46
Olimpbet.kz
© Отдыхать некогда! Сборную Казахстана ждет новый бой на ЧМ-2023 по хоккею
14 мая, 16:00
Olimpbet.kz
© Знаковые футбольные события воскресенья по версии Olimpbet
14 мая, 09:47
Olimpbet.kz
© Топ-матч в Алматы и другие встречи воскресенья в Olimpbet-Чемпионате Казахстана

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus