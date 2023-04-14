Букмекерская компания Olimpbet и Федерация настольного тенниса объявили о сотрудничестве

Сегодня, 14 апреля, в Астане было официально объявлено о старте сотрудничества между Федерацией настольного тенниса Казахстана и БК Olimpbet, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ведущая букмекерская компания страны имеет большой опыт работы с национальными федерациями. Одним из самых успешных примеров является многолетнее партнерство с Федерацией футбола.

По словам директора по внешним коммуникациям БК Olimpbet Андрея Жаркова, от тандема с Федерацией настольного тенниса ожидается не меньший результат.

"Мы полны желания и решимости помогать нашим спортсменам, клубам, федерациям, лигам и в целом развивать спортивную индустрию в Казахстане. Как вы знаете, наш Президент Касым-Жомарт Токаев на протяжении многих лет возглавлял Федерацию тенниса и сейчас порой становится за стол. Как, например, с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Компании Olimpbet очень почетно, что наше партнерство начинается именно сейчас – в момент, когда мы будем наблюдать за выступлением наших спортсменов на чемпионате мира. Пожелаем им уверенности в себе и больших побед.

Теперь вместе с федерацией мы будем активно участвовать в проведении крупных турниров в Казахстане. И очень надеемся, что благодаря этому в Казахстане появятся новые звезды настольного тенниса", - сказал Жарков.

В планах федерации – завоевать две лицензии (одну мужскую и одну женскую) на Олимпийские игры-2024 года в Париже.

"Сборная Казахстана сейчас готовится к чемпионату мира, который пройдет с 20 по 28 мая. В этом году чемпионат мира впервые был отборочным, и наши спортсмены на него пробились. Очень хорошо, что перед этим важным событием мы начали сотрудничать с компанией Olimpbet", - отметил вице-президент федерации Ильсияр Канагатов.

Один из главных критериев, по которому ведущий букмекер выбирает федерации или клубы для партнерства, – это потенциал развития. И здесь настольный теннис – в числе передовых. Так, по последним данным, этим видом спорта в Казахстане занимаются около 240 тысяч человек.

"Olimpbet – по-настоящему казахстанский букмекер. И наша компания со всей ответственностью и вниманием относится к состоянию спорта в нашей стране. И, как вы знаете, мы масштабно поддерживаем многие национальные федерации, оказываем спонсорскую поддержку клубам, лигам. Настольный теннис любят в нашей стране, он очень доступен, здесь не требуется дорогостоящей экипировки и больших арен. Наш лидер Кирилл Герасименко занимает 51-ю строчку в мировом рейтинге. И мы ему желаем удачи и больших побед. И я уверен, что это сезон, в котором он раскроется и станет первой ракеткой мира", - подчеркнул Жарков.

"Настольный теннис сегодня очень хорошо развивается почти во всех регионах Казахстана, в частности, в областных центрах республиканского значения. Но, как говорится, чемпионы всегда находятся в регионах. Нельзя забывать про районные центры и сельские округа. Благодаря поддержке компании Olimpbet мы планируем приобретать спортивный инвентарь, который совместно с нашими региональными федерациями будем распределять по районным центрам, создавать там благоприятные условия", - добавил генеральный секретарь Федерации настольного тенниса РК Данил Пак.

А следить за новостями настольного тенниса в Казахстане можно на страницах Федерации настольного тенниса Казахстана и центра настольного тенниса Астаны в Instagram @ttfrk @add_tabletennis_astana.

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