Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Рекламный материал
Новости спорта Букмекеры Olimpbet.kz
Комментарии

Букмекерская компания Olimpbet и Федерация настольного тенниса объявили о сотрудничестве

Букмекерская компания Olimpbet и Федерация настольного тенниса объявили о сотрудничестве
©Olimpbet

Сегодня, 14 апреля, в Астане было официально объявлено о старте сотрудничества между Федерацией настольного тенниса Казахстана и БК Olimpbet, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ведущая букмекерская компания страны имеет большой опыт работы с национальными федерациями. Одним из самых успешных примеров является многолетнее партнерство с Федерацией футбола.

По словам директора по внешним коммуникациям БК Olimpbet Андрея Жаркова, от тандема с Федерацией настольного тенниса ожидается не меньший результат.

"Мы полны желания и решимости помогать нашим спортсменам, клубам, федерациям, лигам и в целом развивать спортивную индустрию в Казахстане.  Как вы знаете, наш Президент Касым-Жомарт Токаев на протяжении многих лет возглавлял Федерацию тенниса и сейчас порой становится за стол. Как, например, с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Компании Olimpbet очень почетно, что наше партнерство начинается именно сейчас – в момент, когда мы будем наблюдать за выступлением наших спортсменов на чемпионате мира. Пожелаем им уверенности в себе и больших побед.

Теперь вместе с федерацией мы будем активно участвовать в проведении крупных турниров в Казахстане. И очень надеемся, что благодаря этому в Казахстане появятся новые звезды настольного тенниса", - сказал Жарков.

В планах федерации – завоевать две лицензии (одну мужскую и одну женскую) на Олимпийские игры-2024 года в Париже.

"Сборная Казахстана сейчас готовится к чемпионату мира, который пройдет с 20 по 28 мая. В этом году чемпионат мира впервые был отборочным, и наши спортсмены на него пробились. Очень хорошо, что перед этим важным событием мы начали сотрудничать с компанией Olimpbet", - отметил вице-президент федерации Ильсияр Канагатов.

Один из главных критериев, по которому ведущий букмекер выбирает федерации или клубы для партнерства, – это потенциал развития. И здесь настольный теннис – в числе передовых. Так, по последним данным, этим видом спорта в Казахстане занимаются около 240 тысяч человек.

"Olimpbet – по-настоящему казахстанский букмекер. И наша компания со всей ответственностью и вниманием относится к состоянию спорта в нашей стране. И, как вы знаете, мы масштабно поддерживаем многие национальные федерации, оказываем спонсорскую поддержку клубам, лигам. Настольный теннис любят в нашей стране, он очень доступен, здесь не требуется дорогостоящей экипировки и больших арен. Наш лидер Кирилл Герасименко занимает 51-ю строчку в мировом рейтинге. И мы ему желаем удачи и больших побед. И я уверен, что это сезон, в котором он раскроется и станет первой ракеткой мира", - подчеркнул Жарков.

"Настольный теннис сегодня очень хорошо развивается почти во всех регионах Казахстана, в частности, в областных центрах республиканского значения. Но, как говорится, чемпионы всегда находятся в регионах. Нельзя забывать про районные центры и сельские округа. Благодаря поддержке компании Olimpbet мы планируем приобретать спортивный инвентарь, который совместно с нашими региональными федерациями будем распределять по районным центрам, создавать там благоприятные условия", - добавил генеральный секретарь Федерации настольного тенниса РК Данил Пак.

А следить за новостями настольного тенниса в Казахстане можно на страницах Федерации настольного тенниса Казахстана и центра настольного тенниса Астаны в Instagram @ttfrk @add_tabletennis_astana.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Olimpbet теннис настольный

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Вчера , 17:33
Olimpbet.kz
©Olimpbet Холлоуэй vs Аллен: кешбэк 25% и расклад на бой от Olimpbet
Вчера , 13:24
Olimpbet.kz
©Olimpbet Самые яркие футбольные матчи субботы по версии Olimpbet
Вчера , 09:43
Olimpbet.kz
©Olimpbet Актаусцы сменили тренера и попытаются набрать первые очки в сезоне
14 апреля, 19:03
Olimpbet.kz
©Olimpbet Букмекерская компания Olimpbet и Федерация настольного тенниса объявили о сотрудничестве
14 апреля, 11:13
Olimpbet.kz
© Праздник футбола на матче "Астана" - "Кайрат"
13 апреля, 19:12
Olimpbet.kz
© Самые огненные противостояния в Лиге Европы по версии Olimpbet
13 апреля, 14:14
Olimpbet.kz
©Olimpbet Сильнейшие теннисисты мира сыграют за выход в четвертьфинал престижного турнира АТР
12 апреля, 19:40
Olimpbet.kz
© Финалист Кубка Гагарина может определиться в День космонавтики
12 апреля, 19:25
Olimpbet.kz
© Казахстанские борцы лидируют по количеству медалей на чемпионате Азии в Астане
12 апреля, 18:07
Olimpbet.kz
© Дополнительные 500 миллионов на проведение Кубка и Суперкубка по футболу
12 апреля, 14:02
Olimpbet.kz
©Olimpbet Теннисные битвы в Монте-Карло - в раскладах от Olimpbet
11 апреля, 18:14
Olimpbet.kz
© Четвертьфиналы Лиги чемпионов – в раскладах от Olimpbet
11 апреля, 14:01
Olimpbet.kz
© Бублик стартует на ненавистном грунте. Есть ли у казахстанца шансы на "Мастерсе" в Монте-Карло?
10 апреля, 18:33
Olimpbet.kz
© Каталонское дерби: "Барселона" выяснит отношения с "Жироной"
10 апреля, 18:07
Olimpbet.kz
© СКА – ЦСКА: финальная битва Запада в кэфах от Olimpbet
10 апреля, 17:54
Olimpbet.kz
© Наши борцы удачно стартовали на чемпионате Азии
9 апреля, 12:23
Olimpbet.kz
©Olimpbet "Энфилд" - важный пункт на пути к чемпионству "канониров"
8 апреля, 11:52
Olimpbet.kz
© "Кызылжар" - "Атырау": лидер постарается убежать в отрыв
8 апреля, 11:36
Olimpbet.kz
© Самые важные футбольные матчи субботы по версии Olimpbet
8 апреля, 11:20
Olimpbet.kz
© Перейра vs Адесанья: Olimpbet вернет деньги, если ставка на экс-чемпиона не сыграет
7 апреля, 17:30
Olimpbet.kz
©Olimpbet Кубок Гагарина: "ястребы" и "барсы" вновь встретятся в Омске
6 апреля, 19:42
Olimpbet.kz
© "Армейское" противостояние в Москве в кэфах от Olimpbet
5 апреля, 16:00
Olimpbet.kz
© Кубок Гагарина: коэффициенты Olimpbet на битву "барсов" и "ястребов" в Омске
4 апреля, 14:38
Olimpbet.kz
© Продолжение "армейской" битвы в Кубке Гагарина
4 апреля, 14:19
Olimpbet.kz
© Битва "подранков" в АПЛ и ответный полуфинал в Кубке Испании
3 апреля, 18:00
Olimpbet.kz
© "Ириски" против "шпор": жаркое окончание 29-го тура АПЛ в кэфах от Olimpbet
3 апреля, 17:31
Olimpbet.kz
© Кубок Гагарина: "Барсы" повели в серии, но "ястребы" жаждут реванша
2 апреля, 11:31
Olimpbet.kz
©Olimpbet Праздник футбола в столице: как пройдет матчдей "Астана" - "Ордабасы"?
2 апреля, 10:27
Olimpbet.kz
©Olimpbet Кубок Гагарина: "армейский" спор начинается в Санкт-Петербурге
2 апреля, 09:59
Olimpbet.kz
©Olimpbet Битва действующего чемпиона Италии с будущим и другие интересные матчи воскресенья

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus