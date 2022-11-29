Бразилия и Португалия досрочно вышли в плей-офф ЧМ-2022

На чемпионате мира по футболу-2022 в Катаре завершился второй тур группового этапа.

В группе G путевку в 1/8 финала досрочно завоевала Бразилия, обыгравшая Швейцарию со счетом 1:0.

Камерун и Сербия провели матч, который в итоге завершился результативной ничьей 3:3.

В группе Н досрочно вышла в плей-офф сборная Португалии. Она обыграла Уругвай со счетом 2:0. Дублем отметился полузащитник Бруну Фернандеш.

А сборная Ганы победила команду Южной Кореи со счетом 3:2. У обеих команд, как у Уругвая, по три очка. А на первом месте с шестью баллами идут португальцы.

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