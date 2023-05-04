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"Брайтон" - "Манчестер Юнайтед": повторение недавнего полуфинала Кубка Англии

"Брайтон" - "Манчестер Юнайтед": повторение недавнего полуфинала Кубка Англии
©Olimpbet

В ночь с четверга на пятницу состоится перенесенный матч 28-го тура английской Премьер-лиги между "Брайтоном" и "Манчестер Юнайтед". Аналитики Olimpbet составили кэфы на эту игру.

АПЛ. 28-й тур. "Брайтон энд Хоув Альбион" – "Манчестер Юнайтед". 5 мая, 01:00 (время Астаны).

23 апреля "Манчестер Юнайтед" и "Брайтон" бились в полуфинале Кубка Англии. Тогда "красные дьяволы" не пустили "чаек" в решающую стадию турнира, успешнее исполнив серию послематчевых пенальти.

Понятное дело, в команде Роберто Де Дзерби перед встречей с манкунианцами преобладают реваншистские настроения, и "МЮ" точно придется непросто в игре с "Альбионом".

Достаточно вспомнить, что предыдущий визит "Юнайтед" в Брайтон завершился разгромом гостей со счетом 4:0! Да и очную дуэль в рамках первого круга текущего сезона, прошедшую в стартовом туре чемпионата АПЛ на "Олд Траффорд", "красные дьяволы" проиграли 0:1.

В общем, противник у коллектива Эрика тен Хага весьма неуступчивый и крайне неудобный. Это подтверждают и прогнозы букмекеров, которые именно "Брайтон энд Хоув Альбион" считают фаворитом предстоящей встречи: П1 – 2.04, Х – 3.93, П2 – 3.44.

Аналитики отдают предпочтение хозяевам и по угловым: П1 – 1.44, Х – 9.75, П2 – 3.6. Эксперты Olimpbet ожидают достаточно результативный матч: Тотал (2.5) мен – 2.46, Тотал (2.5) бол – 1.56. А наиболее вероятный счет, по их мнению, 1:1 с кэфом 7.26.

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Метки:
Olimpbet Букмекеры АПЛ Манчестер Юнайтед

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