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В борьбу на ЧМ-2022 вступают европейские гранды - сборные Испании и Германии

В борьбу на ЧМ-2022 вступают европейские гранды - сборные Испании и Германии
©Olimpbet

В четвертый игровой день мундиаля в Катаре свои первые матчи проведут команды групп E и F.

Марокко - Хорватия (16:00)*

Сборная Хорватии стала главной сенсацией предыдущего мирового первенства, на ЧМ-2018 "шашечные" неожиданно для всех добрались до финала, где в борьбе уступили французам. Марокканцы тоже участвовали в российском мундиале, однако дальше группового этапа там не продвинулись.

Что касается общей статистики выступления на мировых форумах, то в количественном плане у соперников абсолютное равенство - и для одних, и для других турнир в Катаре станет шестым по счету. Нет преимущества ни у кого и по личным встречам: соперники между собой играли всего однажды, в товарищеском матче 1996 года завершив свой спор вничью 2:2.

Сборной Марокко в свое время первой среди всех африканских команд удалось квалифицироваться на мундиаль, было это в 1970 году на ЧМ в Мексике. Но не будем забывать, что Хорватия самостоятельной национальной дружиной стала выступать только с середины 90-х годов прошлого столетия, и на первом же своем планетарном первенстве, ЧМ-1998 во Франции, "пламенные" стали бронзовыми призерами. Так что в плане качества хорваты дадут серьезную фору марокканцам. Самая широкая линия на эту игру - у Olimpbet: П1 - 3.92, Х - 3.27, П2 - 2.15.

Германия - Япония (19:00)

"Бундестим" выступала на всех чемпионатах мира, на которых планировала участвовать - либо успешно проходила отбор, либо автоматически квалифицировалась на правах победителя предыдущего турнира или хозяйки первенства. ЧМ в Катаре станет для сборной Германии 20-м по счету, и по этому показателю она уступает лишь команде Бразилии, не пропустившей ни одного из 22-х мировых слетов.

Японии же своего дебютного участия на мундиалях пришлось ждать аж до 1998 года, однако, начиная с ЧМ во Франции, "Синие Самураи" не пропустили ни одного чемпионата мира. Впрочем, достижения азиатов, ни разу не проходивших дальше второго раунда плей-офф, не идут ни в какое сравнение с результатами одной из сильнейших команд Европы, четырежды прибиравшей Кубок мира к своим рукам.

Немцы наверняка с самого старта постараются показать всю свою силу, ведь им необходимо реабилитироваться за провал на ЧМ-2018 в России, где они даже не смогли выйти из группы, а подножку им поставила другая азиатская сборная, из Южной Кореи. Так что не стоит удивляться, если "Бундесманшафт", по примеру сборной Англии, в первом же туре разразится градом голов. Кэфы на игру: П1 - 1.47, Х - 5.03, П2 - 6.85.

Испания - Коста-Рика (21:00)

Очень схожие соперники по стилю, но совершенно несопоставимые по регалиям.

Испания - чемпион мира 2010 года и регулярный участник плей-офф, Коста-Рика же из пяти попаданий в финальную стадию мундиалей лишь в двух случаях выходила из группы. Лучшего своего результата латиноамериканцы добились на ЧМ-2014, дойдя на турнире в Бразилии до четвертьфинала.

Перед самым стартом турнира в Катаре из стана "Красной Фурии" пришла весть о том, что сразу семерых испанских футболистов сразила простуда. Это шанс для Los Tiсos? Вполне вероятно! Впрочем, у Луиса Энрике настолько мощная обойма, что на ее боеспособности вряд ли скажутся и такие возможные потери.

Любители футбола вправе ожидать от матча между сборными Испании и Коста-Рики результативного футбола, ведь в трех товарищеских матчах, которые эти соперники сыграли между собой, в общей сложности было забито 12 мячей. Самая широкая линия на матч - здесь.

Бельгия - Канада (01:00)

В противостоянии сборных Бельгии и Канады фаворит очевиден: должно произойти нечто невероятное, чтобы "Красные Дьяволы" не выиграли, причем, с крупным счетом. Да, "золотое" поколение бельгийцев уже на сходе, Эден Азар с Кевином де Брейне не молодеют, и они уже не те, что были четыре года назад, когда на ЧМ-2018 дотащили свою команду до третьего места.

Однако разница в классе с канадцами у команды Роберто Мартинеса все равно громадная. "Кленовые Листья" лишь во второй раз в своей истории квалифицировались на чемпионат мира, а первая попытка, на ЧМ-1986 в Мексике, была у канадцев провальная - они заняли последнее, 24-е место, проиграв все три матча на групповом этапе и не забив ни одного гола.

В Катаре североамериканцам наверняка удастся отличиться, ведь в их рядах выступает форвард "Баварии" Альфонсо Дэвис. Возможно, он даже сможет забить бельгийцам, однако "Красных Дьяволов" это вряд ли остановит.

*Время астанинское.

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