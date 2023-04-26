"Борьба нуждается в таких зрелищах": турнир с топ-спортсменами пройдет в Алматы

26 апреля во Дворце спорта и культуры имени Балуана Шолака состоится PWL-4 – четвертый турнир престижной Борцовской лиги Поддубного. Генеральный партнер международной борцовской лиги Poddubny Wrestling League - букмекерская компания Olimpbet.

Главное событие вечера - долгожданный поединок двукратного олимпийского чемпиона из России Романа Власова с действующим чемпионом мира из Кыргызстана Акжолом Махмудовым в греко-римской борьбе.

Роман и Акжол, являющиеся друзьями в жизни, ранее не встречались на ковре. И для каждого из спортсменов, как и для поклонников вида спорта по всему миру, это событие - принципиальное и историческое.

В традиционной битве взглядов, состоявшейся накануне турнира, приняли участие и другие участники PWL-4. Среди них чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионы мира, Европы и Азии.

Директор по маркетингу Olimpbet в СНГ Елена Мелешина рассказала, почему компания уделяет особое внимание этому виду спорта.

"Невероятно приятно быть причастным к таким историческим событиям! Как вы знаете, борьба - особо любимый вид спорта в Казахстане. И мы как бренд с казахстанскими корнями с трепетом относимся к наследию страны. Наряду с партнерскими отношениями с Федерацией греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана, сотрудничество с Борцовской лигой Поддубного - это намного больше, чем очередной спонсорский кейс. Мы гордимся тем, что можем помогать Лиге, в которой завтра будут бороться несколько казахстанских атлетов - парней и девушек", - подчеркнула Елена Мелешина.

Призовой фонд четвертого этапа борцовской лиги Poddubny Wrestling League - 20 миллионов рублей или 112 млн тенге. И говоря о поддержке спортсменов, исполнительный директор Борцовской лиги Поддубного Юрий Федоров, подчеркнул важность работы с таким партнером как Olimpbet.

Также Федоров пояснил, почему четвертый турнир было решено провести в Казахстане. Во-первых, Olimpbet является лидером рынка в стране. Кроме того, организаторы видят большой интерес именно казахстанской аудитории к трансляциям поединков на борцовском стриминговом сервисе Wrestlingtv.ru.

Всего на турнире PWL-4, который стартует 26 апреля в алматинском Дворце спорта и культуры имени Балуана Шолака в 19:00, состоится 21 поединок с участием лучших мировых и казахстанских атлетов.

Нашу страну в престижной Лиге представят двукратный серебряный призер чемпионата мира, чемпионка Азии Жамиля Бакбергенова (72 кг), чемпион Азии, пятикратный чемпион Казахстана, бронзовый призер чемпионата мира 2022 Азамат Даулетбеков (86 кг) и чемпион Азии Болат Сакаев (79 кг).

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"