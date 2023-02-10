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Борьба накаляется! Кто поспорит за выход в полуфинал турнира WTA 500?

Борьба накаляется! Кто поспорит за выход в полуфинал турнира WTA 500?
©Olimpbet

На турнире WTA 500 "Abu Dhabi WTA Women’s Tennis Open" определились все четвертьфинальные пары. Среди них и финалистка Australian Open-2023 Елена Рыбакина. Каковы прогнозы на игру казахстанской теннисистки и ее конкуренток?

Дарья Касаткина (1) - Чжэн Циньвэнь (Китай)

10 февраля, 18:15 (время Астаны)

В 1/8 финала турнира в Абу-Даби Дарья Касаткина провела невнятный матч против швейцарки Джил Тайхман. Стартовый сет россиянка провалила со счетом - 1:6, сославшись на неблагоприятные условия, сильный ветер и освещение. Затем первая сеянная собралась с силами и одолела соперницу - 6:0, 6:2.

За выход в полуфинал Касаткина поспорит с Чжэн Циньвэнь, занимающей 29-е место в рейтинге WTA. Китаянка в предыдущем раунде выбила из соревнований пятую сеяную латвийку Елену Остапенко (7:6, 6:1).

За стабильность и показанные результаты в последних матчах, аналитики Olimpbet отдают победу Чжэн Циньвэнь: Дария Кастакина - Чжэн Циньвэнь П1 - 2.13, П2 - 1.72.

Беатрис Аддад-Майя (6) – Елена Рыбакина (3)

10 февраля, 19:30

Наиболее интересным обещает быть матч между двумя высокорослыми теннисками, третьей и шестой ракетками турнира - Еленой Рыбакиной (184 см) и Беатрис Аддад-Майей (185 см). В рейтинге WTA спортсменки находятся неподалеку друг от друга: первая ракетка Казахстана занимает 10-ю строчку, а бразильянка - 14-ю. Ранее между собой Рыбакина и Аддад-Майя не встречались.   

Обе теннисистки подходят к этой встрече в отличной форме, что они продемонстрировали в своих предыдущих матчах. Рыбакина без особого труда взяла вверх над экс-первой ракеткой мира Каролиной Плишковой (6:4, 6:2).

А вот Аддад Майе пришлось потрудится в игре с другой казахстанкой Юлией Путинцевой. В упорной борьбе, которая длилась более трех часов, бразильянка сломила сопротивление конкурентки в трех сетах - 4:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4).

Казахстанские теннисные болельщики будут ждать победы от своей любимицы в Абу-Даби. И аналитики из Olimpbet верят в успех Елены Рыбакиной, что видно по предлагаемым коэффициентам в линии Беатрис Аддад-Майя - Елена Рыбакина: П1 - 3.5, П2 - 1.31.

Вероника Кудерметова (4) – Людмила Самсонова (8)

10 февраля, 21:00

Увлекательным обещает быть и матч между двумя россиянками Вероникой Кудерметовой и Людмилой Самсоновой. Обе теннисистки неудачно начали новый сезон, остановившись на стадии второго круга Australian Open-2023.

В личных встречах Кудерметова ведет со счетом 2:1. И в рейтинге WTA Вероника стоит выше Людмилы на 8 позиций, занимая 11-е место. Поэтому эксперты Olimpbet видят в Кудерметовой явного фаворита: Вероника Кудерметова (4) - Людмила Самсонова (8) П1 - 1.68, П2 - 2.2.

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Метки:
Olimpbet Букмекеры Рыбакина Елена WTA Казахстан

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