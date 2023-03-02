Болейте без боли! Olimpbet вернет 35%, если ставка на "Номада" не сыграет

Шавкат Рахмонов, фаворит основного карда UFC 285, готов зажечь в Лас-Вегасе. Болейте за нашего бойца и страхуйте выигрыш в приложении и на сайте самого популярного казахстанского букмекера.

Утром 5 марта по времени Астаны начнется один из самых ожидаемых турниров в MMA – UFC 285. Кроме боев за титул в тяжелом и женском наилегчайшем весе, в основном карде состоится бой, который привлекает особое внимание поклонников ММА из Казахстана. Непобежденный Шавкат "Номад" Рахмонов сойдется с Джеффри "Стальные руки" Нилом.

Несмотря на то, что Нил обгоняет Рахмонова в рейтинге полусреднего веса (седьмое место против девятого), аналитики Olimpbet дают расклад в пользу Шавката с такими коэффициентами: П1 – 5.5, П2 – 1.17. Чем же Рахмонов заслужил такой кредит доверия?

"Номад" - один из первых представителей Казахстана, кому удалось подписать контракт с UFC. До попадания в топовую мировую лигу Шавкат имел внушительный послужной список. На его счету титулы в M-1 Global и KZMMAF, а также потрясающая карьера на любительском уровне.

16:0 ­- рекорд Рахмонова на данный момент, и почти все сходятся во мнении, что Шавкат обновит счетчик побед в это воскресенье. К слову, еще ни один бой "Номада" не заканчивался решением судей - аналитики Olimpbet дают коэффициент 2.62 на досрочную победу Рахмонова в первом раунде и 5 на досрочную победу во втором.

А если вы до сих пор сомневаетесь в стойкости "Номада", то Olimpbet подготовил специальное предложение: кэшбэк 35 процентов, если ставка (от 2000 тенге), на Шавката не сыграет.

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