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Битвы лидеров в Бундеслиге и Серии А

Битвы лидеров в Бундеслиге и Серии А
©Olimpbet

Главные футбольные события пятницы по версии Olimpbet. Уикэнд в Европе начинается двумя яркими матчами в Дортмунде и Неаполе.

Бундеслига. 23-й тур. "Боруссия" (Дортмунд) - "РБ Лейпциг"
4 марта, 01:30 (время Астаны)

23-й тур чемпионата Германии открывается матчем в Дортмунде, где местная "Боруссия" примет "РБ Лейпциг". Вывеска весьма привлекательна сама по себе, ведь друг с другом встречаются одни из сильнейших команд Бундеслиги.

А для хозяев этот матч невероятно важен еще и с той точки зрения, что победа или даже ничья позволит им опередить "Баварию" как минимум на сутки и стать единоличными лидерами таблицы.

Но вряд ли "шмели" согласятся на дележ очков с "быками", и дело тут не только в желании как можно дальше убежать от "красной машины" из Мюнхена. "Боруссия" жаждет мести у "Лейпцига", которому она проиграла три последних матча, два из которых с крупным счетом.

И ведь сейчас у дортмундцев есть все основания для реванша. "Желто-черные" набрали отменный ход: в 2023-м году они пока вообще идут без осечек, выиграв все семь матчей во внутреннем первенстве, пройдя в четвертьфинал Кубка Германии и одержав победу над "Челси" в первом матче 1/8-й Лиги чемпионов.

Эксперты Olimpbet считают, что у "Боруссии" хорошие шансы на продолжение своей великолепной серии, хотя и нельзя сказать, что они абсолютно не верят в "Лейпциг": П1 – 2.31, Х – 3.68, П2 – 3.03.

А еще аналитики полагают, что стартовый матч 23-го тура Бундеслиги будет достаточно результативным: Тот (2.5) М – 2.35, Б – 1.64. И это весьма логично, так как между собой встречаются одни из самых результативных команд чемпионата, по забитым мячам уступающие только "Баварии" и имеющие абсолютно идентичную разницу голов – 45:27.

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Серия А. 25-й тур. "Наполи" – "Лацио"
4 марта, 01:45

Матч с участием лидера чемпионата Италии вынесен за рамки общей программы 25-го тура, он состоится немного раньше. Таким образом, перед "Наполи" замаячила перспектива увеличить свой отрыв от ближайших преследователей, двух миланских клубов, до 21-го очка!

С другой стороны, у "Лацио" появляется возможность обогнать "Милан" с "Интером" и выйти на второе место в таблице. Кто же сможет воспользоваться своим шансом?

Самый популярный букмекер Казахстана считает, что у подопечных Лучано Спаллетти гораздо больше оснований на благоприятный исход: П1 – 1.62, Х – 4.08, П2 – 5.77. За "адзурри" говорит и статистика, согласно которой "Наполи" выиграл четыре последних матча у римлян с общим счетом 13:4, а в Неаполе "Лацио" не может набрать ни одного очка с ноября 2016-го.

Также заслуживают внимания коэффициенты, предлагаемые на пенальти: Да – 2.59, Нет – 1.44.

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Метки:
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