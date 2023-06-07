Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Рекламный материал
Новости спорта Букмекеры Olimpbet.kz
Комментарии

В битве за полуфинал "Ролан Гаррос" сойдутся прошлогодние финалистки

В битве за полуфинал "Ролан Гаррос" сойдутся прошлогодние финалистки
©Olimpbet

На кортах Открытого чемпионата Франции проходят матчи четвертьфиналов. Расклады на них дает самый популярный букмекер страны.

Ига Швентек (Польша) - Кори Гауфф (США). 7 июня, 16:30 (время Астаны)

Прошлогодние финалистки "Ролан Гаррос" сошлись в этом году уже на стадии 1/4-й. Швентек перед матчем пообещала, что зрителей ждет тактический сюрприз. Все-таки соперницы настолько хорошо знают друг друга, что для хорошего результата нужно удивлять.

Конечно, делая такое заявление, первая ракетка мира немного кокетничала. Неудержимая представительница Польши по праву является сильнейшей теннисисткой мира и главной фавориткой "Ролан Гаррос". И счет их личных встреч с юным дарованием из США - 6:0.

Однозначно Гауфф будет непросто справиться с мощной подачей Швентек. Тем более, американка не может агрессивно играть от задней линии - а это одно из немногих, что может доставить проблемы Иге.

Аналитики Olimpbet не сомневаются, что Швентек легко выйдет в полуфинал - П1 - 1.09, П2 - 8.25. Коэффициент на счет 2:0 по сетам - 1.32.

Кстати, специальные репортажи с "Ролан Гаррос" смотрите на YouTube-канале Olimpbet. Отвечайте на простые вопросы и выигрывайте призы прямиком с кортов легендарного турнира. Не забудьте подписаться, свежие выпуски выходят каждый день.

Александр Зверев (Германия) - Томас Мартин Этчеверри (Аргентина). 7 июня, 19:00

Зверев на этой стадии "Ролан Гаррос" - один из везунчиков. Пока другие теннисисты ведут упорные битвы за выход в полуфинал, ему достался самый низкорейтинговый оппонент, замыкающий топ-50. Да и в целом их пара самая низкорейтинговая на данной стадии.

В прошлом году немец дошел до 1/2-й в статусе второй ракетки мира, но затем тяжелая травма надолго выбила его из розыгрыша. Сейчас теннисист возвращает позиции и имеет все шансы повторить тот успех. Несмотря на в целом не очень хороший сезон, в Париже Зверев демонстрирует свой лучший теннис. Лишь один раз он не смог выиграть всухую все три партии.

Если смотреть по сетке на выступление Этчеверри, он и вовсе в своих четырех матчах не отдал соперникам ни одного сета. Аргентинец прекрасно себя чувствует на грунте, но только вот соперников уровня Зверева у него еще не было. Тем более - уровня нынешнего Зверева.

Эксперты Olimpbet считают немецкого теннисиста фаворитом встречи - П1 - 1.34, П2 - 3.4. Но, учитывая форму его оппонента, легкой прогулки скорее всего не получится. Коэффициент на Тотал больше 37,5 геймов – 1.95.

Новичкам - вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует всю ее стоимость. Правила участия - на странице "100% CASHBACK".

Хольгер Руне (Дания) - Каспер Рууд (Норвегия). 8 июня, 00:15

Принципиальная битва практически соседей по рейтинговой таблице АТР - шестой и четвертой ракеток мира. Повторение предыдущего четвертьфинала "Ролан Гаррос". Год назад сильнее был норвежец. Но всего пару недель назад на турнире в Риме датчанин сумел взять над ним вверх со счетом 2:1.

Руне к лету набрал довольно неплохую форму. Но до этой стадии "Ролан Гаррос" дошел с большим трудом, едва не вылетев в предыдущей игре против аргентинца Франциско Черундоло, с которым провел упорный пятисетовый поединок.

Рууд, в свою очередь, вполне готов к защите прошлогоднего финала. Тем более, что дальше по сетке играть придется с победителем низкорейтинговой пары Зверев - Этчеверри. И пока особых проблем в Париже у норвежца не возникало.

Самый популярный букмекер Казахстана отдает в этой встрече небольшое предпочтение Рууду - П1 - 2.1, П2 - 1.77. А на то, что Руне возьмет один сет против трех у соперника, коэффициент 4.7.

Кстати, трансляции топовых спортивных событий вы можете смотреть в приложении или на сайте Olimpbet. Регистрируйтесь, открывайте раздел "Трансляции Live" и наслаждайтесь самыми захватывающими матчами в прямом эфире при положительном балансе на счету.

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Olimpbet Букмекеры

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 15:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Заруба "Атырау" с "Кайратом" и другие кубковые четвертьфиналы
Сегодня , 14:30
Olimpbet.kz
©Olimpbet В битве за полуфинал "Ролан Гаррос" сойдутся прошлогодние финалистки
Вчера , 15:40
Olimpbet.kz
© Выиграйте три миллиона в прямом эфире!
Вчера , 15:15
Olimpbet.kz
© На "Ролан Гаррос" определятся первые полуфиналисты
5 июня, 18:44
Olimpbet.kz
© "Вегас" начал за здравие. Чем ответит "Флорида"?
5 июня, 18:00
Olimpbet.kz
© Сможет ли "Гамбург" вернуться в Первую Бундеслигу?
5 июня, 17:06
Olimpbet.kz
© Устроит ли Свентек очередной разгром на "Ролан Гаррос"? Аналитика от Olimpbet
4 июня, 18:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Испанская жара
4 июня, 16:00
Olimpbet.kz
© Последний тур Ла Лиги – в кэфах Olimpbet
3 июня, 20:00
Olimpbet.kz
© "Вегас" и "Флорида" в погоне за первым Кубком Стэнли
3 июня, 19:00
Olimpbet.kz
© Брат Хабиба на UFC: расклады букмекера к поединку Абубакара Нурмагомедова
3 июня, 18:00
Olimpbet.kz
© "Тобол" - "Кызылжар": экс-лидер против бронзового призера
3 июня, 17:00
Olimpbet.kz
© Кубковые финалы Англии и Германии - в раскладах от Olimpbet
2 июня, 17:13
Olimpbet.kz
© "Актобе" - "Шахтер": поможет ли хозяевам новый газон?
2 июня, 14:51
Olimpbet.kz
©Olimpbet Сотворит ли Путинцева еще одну сенсацию на "Ролан Гаррос"?
1 июня, 19:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Битва Севера и Юга за последнее место в Бундеслиге - в аналитике Olimpbet
1 июня, 13:05
Olimpbet.kz
© Рыбакина сыграет с бывшей чемпионкой "Ролан Гаррос"
31 мая, 19:00
Olimpbet.kz
© Чья возьмет? Рекордсмен турнира против тренера, который не проигрывает решающие матчи
31 мая, 15:30
Olimpbet.kz
©Olimpbet Путинцевой предсказали непростую битву на "Ролан Гаррос"
31 мая, 14:21
Olimpbet.kz
©Olimpbet "Требованиям УЕФА соответствует": БК Olimpbet приняла участие в реконструкции Центрального стадиона Актобе и профинансировала замену газона
30 мая, 15:33
Olimpbet.kz
© Рыбакина сыграет с 16-летним вундеркиндом на "Ролан Гаррос"
29 мая, 19:00
Olimpbet.kz
© "Даллас" или "Вегас" – кто составит компанию "Флориде" по финалу Кубка Стэнли?
29 мая, 14:42
Olimpbet.kz
©Olimpbet Путинцева и сильнейшие теннисисты мира начинают борьбу на "Ролан Гаррос"
28 мая, 19:00
Olimpbet.kz
© Сражение в Серии А за Лигу чемпионов и битва в Примере за "бронзу"
28 мая, 11:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Битва Севера с Югом и непростой выезд для призеров
27 мая, 16:00
Olimpbet.kz
© Кому достанется футбольное золото Германии?
27 мая, 14:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Сенсационные пары полуфиналистов ЧМ-2023 по хоккею
27 мая, 11:00
Olimpbet.kz
© Битва аутсайдеров и шанс на реабилитацию для "Кайрата"
26 мая, 17:05
Olimpbet.kz
©Olimpbet Дагестанский ММА-ветеран Артур Гусейнов приехал в Алматы за поясом Олжаса Абзалиева
25 мая, 18:45
Olimpbet.kz
©Olimpbet Расклады на топовые матчи четверга от букмекера Olimpbet

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus