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Битва за зону Лиги чемпионов – в коэффициентах Olimpbet

Битва за зону Лиги чемпионов – в коэффициентах Olimpbet
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В понедельник, 24 апреля, матчем в Бергамо между "Аталантой» и "Ромой" завершится 31-й тур чемпионата Италии по футболу.

Серия А. 31-й тур. "Аталанта" – "Рома". 25 апреля, 00:45 (время Астаны)

Возвращение 15-ти очков "Ювентусу" спутало карты многим командам из верхней части турнирной таблицы – "Аталанта" и "Рома" как раз среди них. Если еще неделю назад и бергамаски, и, тем более, римляне опережали «старую синьору», то сейчас они смотрят туринцам в спину.

И теперь от исхода встречи команд Джан Пьеро Гасперини и Жозе Моуринью во многом будет зависеть итоговое распределение месть в зоне Лиги чемпионов. В первую очередь это касается "черно-синих", которые в случае домашнего поражения от столичного клуба сохранят лишь призрачные шансы на участие в главном еврокубке на следующий сезон.

Что касается "Ромы", то «волки» не только ведут борьбу за перспективу пробиться на международную арену в будущем, они дошли уже до полуфинала Лиги Европы в текущем розыгрыше турнира. В минувший четверг римляне провели 120 с лишним минут против "Фейеноорда", именно поэтому матч с участием столичной команды в Серии А и был вынесен за пределы общей программы 31-го тура.

Эксперты Olimpbet считают "Аталанту" фаворитом предстоящего противостояния: П1 – 2.47, Х – 3.28, П2 – 3.08. Сам матч, по мнению аналитиков, скорее всего, будет "низовым": Тот (2.5) М – 1.71, Б – 2.22.

Однако не лишним будет напомнить, что предыдущая встреча этих соперников в Бергамо завершилась разгромной победой "Ромы" со счетом 4:1.

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