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Битва сильнейших в UFC: каковы прогнозы на бой Махачева и Волкановски?

Битва сильнейших в UFC: каковы прогнозы на бой Махачева и Волкановски?
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Утром 12 февраля по времени Астаны начнется один из главных турниров года в MMA – UFC 284. А в 10:30 в главном событии сойдутся чемпионы своих дивизионов – обладатель титула в легком весе Ислам Махачев будет защищать пояс против короля полулегкой категории Александра Волкановски.

Несмотря на практически равный статус в иерархии UFC, аналитики самого популярного казахстанского букмекера Olimpbet дают расклад в пользу Ислама: П1 – 1.17, Х – 65, П2 – 5.5. Давайте рассмотрим почему.

В UFC давно не происходило боев между двумя чемпионами ­– последний подобный поединок проходил в 2021 году. Австралийский боец Алекс Волкановски полностью зачистил полулегкий дивизион и поставил себе новую цель ­– стать обладателем одновременно двух титулов. Пояс Алекса не стоит на кону, но в случае поражения он потеряет первую строчку рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий. И как раз Ислам Махачев имеет все шансы забрать у него первую позицию.

Ислам ­– ученик Хабиба Нурмагомедова, который прошел тернистый путь, чтобы подойти к этому поединку в статусе чемпиона легкого веса. Хотя Махачев не так раскручен, все эксперты сходятся во мнении, что он невероятно силен. Не многие зрители UFC верили в то, что долго скрывавшийся в тени Хабиба боец сможет так быстро забраться на вершину, попутно уничтожив народного любимчика Чарльза Оливейру.

Несмотря на более весомый послужной список австралийца (серия из 12 побед подряд, три победы над Максом Холлоуэйем), букмекеры считают россиянина серьезным фаворитом боя. И на то есть весомые причины: Ислам по-настоящему универсальный боец, который совмещает в себе силу, скорость, выносливость, хороший удар и борцовские навыки в лучших традициях школы Хабиба.

Александр обладает не меньшими талантами, отлично держит дистанцию и мастерски проводит ударные комбо, но борьба ­­– наиболее важный аспект в MMA. Ислам с большей вероятностью выдержит серию попаданий, чем Волкановски устоит под натиском после прохода в партер. Не стоит забывать и про вес ­– Алекс имеет опыт сражений в легкой категории, однако не бился в ней более пяти лет, что может сказаться на тяжести подготовки и скорости. Следовательно, австралийцу придется выложиться на 101 процент, чтобы одолеть Махачева, тогда как Исламу будет достаточно придерживаться своей обычной тактики.

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Метки:
UFC Махачев Ислам Olimpbet

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