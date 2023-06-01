В ночь с 1 на 2 июня в Штутгарте состоится первый стыковой матч за право играть в немецкой футбольной элите в следующем сезоне. Одноименный клуб примет гостей из Гамбурга.

"Штутгарт" – "Гамбург". 2 июня, 00:45 (время Астаны)

Еще относительно недавно эти клубы считались одними из самых авторитетных и влиятельных в немецком футболе. "Штутгарт" уже в XXI веке выигрывал все комплекты медалей чемпионата Германии, а "Гамбургу" до сих пор принадлежит рекорд первой Бундеслиги – 55 лет непрерывного пребывания в классе сильнейших.

Но по итогам сезона-2015/16 элиту покинули "автозаводцы", а через два года их печальному примеру последовали и "динозавры". Но если "швабы" за семь лет уже дважды возвращались в первую Бундеслигу, то северяне на все пять сезонов застряли во втором дивизионе.

И вот теперь либо снова вылетит "Штутгарт", либо же "Гамбург" вернется-таки в элиту. Между прочим, эти же соперники вполне могли сойтись в стыковых матчах и год назад, однако "автозаводцы" избежали плей-офф лишь благодаря немного лучшей разнице мячей, уступив право выяснять отношения с "динозаврами" берлинской "Герте".

Тогда северяне выиграли первый матч 1:0, причем в гостях, и уже собирались праздновать выход в элиту, но на своем поле уступили столичным парням 0:2 и остались во второй лиге еще на сезон.

Команды не встречались друг с другом три года, предыдущая их дуэль состоялась во время коронавирусного чемпионата 2-й Бундеслиги-2019/20 и завершилась сверхволевой победой "Штутгарта" со счетом 3:2.

Эксперты Olimpbet и сейчас считают представителя высшего дивизиона безусловным фаворитом стыкового противостояния – как в отдельно взятом домашнем матче (П1 – 1.71, Х – 4.11, П2 – 4.73), так и по сумме двух встреч (Проход "Штутгарт" – 1.49. Проход "Гамбург" – 2.64).

Кроме того, игра на "Мерседес-Бенц Арене" ожидается "верховой": Тот (2.5) М – 2.41, Б – 1.6.

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