Битва Севера с Югом и непростой выезд для призеров

Коэффициенты на воскресные матчи 11-го тура Olimpbet-Чемпионата Казахстана по футболу.

"Кызыл-Жар" (Петропавловск) - "Ордабасы" (Шымкент). 28 мая, 16:00 (время Астаны)

В последнее время спор Севера с Югом в казахстанском футболе стал очень жарким и принципиальным. За два предыдущих года "Кызыл-Жар" умудрился по разу разгромить "Ордабасы" в рамках Olimpbet-Чемпионата Казахстана на выезде и дома – 5:0 и 4:0 соответственно.

Зато шымкентцы совсем недавно уверенно одолели петропавловцев в первом четвертьфинальном матче Olimpbet-Кубка Казахстана – 2:0, сделав весомую заявку на выход в полуфинал турнира, который они выиграли в прошлом сезоне.

Чем завершится новый виток противостояния соседей по турнирной таблице, входящих в призовую тройку?

Аналитики Olimpbet полагают, что в ближайшей игре шансы на успех приблизительно равны у обеих команд: П1 – 2.55, Х – 3.25, П2 – 2.7. А наиболее вероятный счет, по мнению букмекеров, ничья 1:1 с кэфом 5.8.

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"Окжетпес" (Кокшетау) – "Тобол" (Костанай). 28 мая, 14:00

Встречаются соседи по турнирной таблице – обладатели девятой и восьмой строчек. Но если от "Окжетпеса", вернувшегося в высший дивизион из первой лиги, никто и не ожидал особой прыти, то столь невысокое место "Тобола" по итогам трети дистанции сезона – полная неожиданность.

Лишь в прошлом туре костанайцы прервали затяжную серию без побед, длившуюся шесть туров. Впрочем, домашний выигрыш у безнадежного аутсайдера Olimpbet-Чемпионата Казахстана "Мактаарала" не впечатлил и не убедил.

Действующему бронзовому призеру нужна более весомая победа, которая вселит уверенность как в футболистов клуба, так и в костанайских болельщиков. К примеру – в гостях над "Окжетпесом".

Однако эксперты Olimpbet не считают "Тобол" безоговорочным фаворитом противостояния на "Астана Арене": П1 – 2.79, Х – 3.29, П2 – 2.45.

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"Атырау" (Атырау) – "Астана" (Астана). 28 мая, 18:00

Из-за перенесенных матчей "Астана" выступает в графике две игры в неделю, но это не мешает действующему чемпиону страны исправно набирать очки.

Сейчас столичная команда находится на привычном глазу первом месте турнирной таблицы и даже в случае неудачи в выездном противостоянии с "Атырау" останется на самом верху.

Но эксперты Olimpbet почти не верят в осечку коллектива Григория Бабаяна: П1 – 4.09, Х – 3.64, П2 – 1.82. Хотя не лишним будет напомнить, что предыдущий визит "Астаны" в гости к "Атырау" сильнейшего не выявил, была зафиксирована ничья со счетом 1:1.

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"Кайсар" (Кызылорда) – "Актобе" (Актобе). 28 мая, 20:00

Закрывает программу 11-го тура Olimpbet-Чемпионата Казахстана матч в Кызылорде, где местный "Кайсар" примет "Актобе".

Серебряные медалисты прошлого года заметно притормозили после резвого старта, одержав всего две победы в семи последних турах. "Степные волки" же, напротив, только прибавляют по ходу дистанции, выиграв подряд у грандов казахстанского футбола "Тобола" и "Кайрата", причем "всухую", с общим счетом 4:0.

А если кызылординцы справятся и с "красно-белыми", то и вовсе обгонят их в турнирной таблице.

Но самый популярный букмекер страны не считает "Кайсар" фаворитом во встрече с "Актобе": П1 – 3.3, Х – 3.35, П2 – 2.14.

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