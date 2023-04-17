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Битва неудачников в АПЛ: "Ливерпуль" едет к "Лидсу"

Битва неудачников в АПЛ: "Ливерпуль" едет к "Лидсу"
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17 апреля состоится заключительная встреча 31-го тура Английской премьер-лиги. Аналитики Olimpbet дали коэффициенты на встречу команд, больше всех разочаровывающих в сезоне.

"Лидс Юнайтед" – "Ливерпуль". 18 апреля, 01:00 (время Астаны)

Матч между "павлинами" и "скаузерами" венчает программу 31-го тура Английской премьер-лиги. Это будет встреча команд, которые можно считать одними из главных разочарований сезона. "Лидс" весь чемпионат плетется в хвосте таблицы, сражаясь за выживание, и не стоит удивляться, если "белые" в итоге вылетят.

"Ливерпулю" расставание с высшим дивизионом не грозит, но у мерсисайдцев и амбиции иного рода. Однако коллектив Юргена Клоппа уже успел вылететь из всех кубковых турниров, досрочно расстался с шансами на титул в АПЛ и с каждым туром отдаляется от задачи финишировать в зоне Лиги чемпионов.

К слову, в четырех последних матчах "Ливерпуль" набрал даже меньше очков, чем "Лидс", – два против шести, а встреча этих соперников в первом круге чемпионата-2022/23 завершилась домашним поражением "красных" со счетом 1:2.

Тем не менее эксперты Olimpbet считают именно "Ливерпуль" безоговорочным фаворитом предстоящего сражения на "Элланд Роуд": П1 – 4.98, Х – 4.58, П2 – 1.62. При этом аналитики полагают, что матч "Лидс" – "Ливерпуль", по всей видимости, будет "верховым": Тотал (2.5) мен – 2.43, Тотал (2.5) бол – 1.56.

В плане угловых также прогнозируется преимущество гостей: П1 – 2.9, Х – 9.5, П2 – 1.6. А вот что касается желтых карточек, то в этом плане шансов на "успех", по мнению самого популярного букмекера Казахстана, больше у хозяев: П1 – 2.1, Х – 3.9, П2 – 2.75.

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Метки:
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