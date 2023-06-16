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Битва Казахстана с "карликом" и другие сражения в группе Н

Битва Казахстана с "карликом" и другие сражения в группе Н
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Olimpbet предлагает расклады на матчи третьего тура квалификации Евро-2024: Сан-Марино - Казахстан, Финляндия - Словения и Дания - Северная Ирландия.

Группа Н. Сан-Марино – Казахстан. 17 июня, 00:45 (время Астаны)

Сборная Сан-Марино – один из главных поставщиков очков в мировом футболе. "Бело-голубые" располагаются на последней, 211-й строчке рейтинга ФИФА. За всю 33-летнюю историю существования национальная команда этой страны одержала всего одну победу – в товарищеском матче 2004 года со счетом 1:0 был повержен такой же футбольный «карлик», сборная Лихтенштейна.

Для санмаринцев любой забитый мяч как праздник – после гола в ворота соперников они ликуют, словно победили в финале чемпионата мира. Однажды "бело-голубым" удалось огорчить и сборную Казахстана – случилось это в отборочном цикле Евро-2020. И пусть ту выездную встречу казахстанцы в итоге выиграли (3:1), пропущенный мяч сильно испортил настроение футболистам и болельщикам.

Эксперты считают сборную Казахстана безоговорочным фаворитом и ближайшего матча, который состоится даже не в Сан-Марино, а в итальянской Парме: П1 – 40, Х – 11, П2 – 1.08. Самый надежный букмекер страны практически не сомневается в том, что нашей команде удастся отличиться не менее трех раз: Казахстан (2.5) мен – 2.19, Казахстан (2.5) бол – 1.59.

Кстати, специально для поклонников казахстанского футбола самый надежный букмекер страны подготовил новую щедрую акцию. Выигрывайте автомобили, денежные призы и премиальную технику в "Гонке за мечтой". Болейте за наши клубы – с Olimpbet это не только патриотично, но и выгодно.

Группа Н. Финляндия – Словения. 16 июня, 22:00

Финны примут единоличных лидеров группы Н, но в случае выигрыша у Словении они сравняются с балканцами по набранным очкам. И такой исход вполне реалистичен, ведь за всю историю взаимоотношений эти соперники встречались между собой трижды, и каждый из них одержал по одной домашней победе. При этом матч, прошедший на нейтральной территории, завершился мирным исходом.

Получается, статус хозяина в этой паре имеет определяющее значение. "Филинов" вообще можно считать домашней командой, подавляющее большинство очков команда "Суоми" набирает на своем поле.

С другой стороны, словенцы уже одержали одну выездную победу в квалификации Евро-2024, обыграв в первом туре отборочного цикла сборную Казахстана в гостях со счетом 2:1.

Аналитики Olimpbet не видят явного фаворита в финно-словенском противостоянии, отдавая небольшое предпочтение команде Маркку Канервы: П1 – 2.5, Х – 3.2, П2 – 3. Матч на "Олимпийском" стадионе в Хельсинки ожидается «низовым»: Тот (2.5) М – 1.57, Б – 2.45. А наиболее вероятный счет, по мнению букмекеров, ничья 1:1 с кэфом 5.63.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует всю ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Группа Н. Дания – Северная Ирландия. 17 июня, 00:45

Обозленные фиаско в Астане датчане постараются реабилитироваться на глазах родных болельщиков в домашнем матче против Северной Ирландии. Гостям откровенно повезло, что со скандинавами им предстоит встретиться спустя почти три месяца после их поражения от Казахстана.

Если бы "алая гвардия" принимала «бело-зеленую армию» сразу после проигрыша команде Магомеда Адиева, то наверняка не оставила бы от североирландцев камня на камне. Но эмоции немного остыли, а с ними немного угасли и реваншистские настроения сборной Дании.

В любом случае, хозяева матча на арене "Паркен" в Копенгагене будут считаться фаворитами встречи с островитянами, несмотря на то, что датчане не могут одолеть "бело-зеленую армию" на протяжении четырех игр кряду.

Самый надежный букмекер Казахстана полагает, что шансы Дании на успех несравненно выше, чем у Северной Ирландии: П1 – 1.28, Х – 5.56, П2 – 12. При этом эксперты Olimpbet склоняются к тому, что скандинавы забьют не менее двух голов: Дания (1.5) бол – 1.49.

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Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева 

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