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Битва аутсайдеров и шанс на реабилитацию для "Кайрата"

Битва аутсайдеров и шанс на реабилитацию для "Кайрата"
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В первый игровой день 11-го тура Olimpbet-Чемпионата Казахстана свои матчи проведут шесть команд, пять из которых занимают нижние строчки турнирной таблицы. Расклады на их встречи дал самый народный букмекер страны.

"Мактаарал" (Туркестанская область) – "Кайрат" (Алматы). 27 мая, 18:00 (время Астаны)

Под управлением недавно возглавившего команду Кайрата Нурдаулетова "Мактаарал" в минувшем туре дал в Костанае бой "Тоболу", но все же уступил 0:1.

Что касается "Кайрата", то алматинцы на своем поле сенсационно проиграли "Кайсару", причем разгромно – со счетом 0:3. Кому из них удастся реабилитироваться в очной встрече?

История противостояния этих соперников насчитывает всего два матча, оба они состоялись в минувшем сезоне и завершились одинаковыми победами "кайратовцев" 1:0.

Скорее всего, непросто придется "желто-черным" и в ближайшей встрече, хотя эксперты Olimpbet считают, что у гостей шансов на успех гораздо больше: П1 – 4, Х – 3.55, П2 – 1.86.

А самый вероятный, по версии букмекеров, счет – снова победа "Кайрата" 1:0 с кэфом 6.35.

Кстати, специально для поклонников казахстанского футбола самый надежный букмекер страны подготовил новую щедрую акцию. Выигрывайте автомобили, денежные призы и премиальную технику в "Гонке за мечтой". Болейте за наши клубы – с Olimpbet это не только патриотично, но и выгодно.

"Аксу" (Павлодарская область) – "Жетысу" (Талдыкорган). 27 мая, 15:00

Важнейший матч для обеих команд. В первую очередь победа как воздух нужна "Аксу", который не набирает очков на протяжении семи туров. Павлодарцам пока не помогла и смена главного тренера: при Вахиде Масудове команда потерпела четыре поражения подряд.

И если "Аксу" не сумеет в родных стенах обыграть одного из своих главных конкурентов в борьбе за выживание, то окончательно увязнет на дне таблицы.

Это будет первая встреча в истории взаимоотношений двух соперников, поэтому опираться на статистику в их противостоянии нет смысла. Между тем, эксперты Olimpbet преимущество в предстоящем матче отдают хозяевам: П1 – 1.94, Х – 3.46, П2 – 3.78.

"Каспий" (Актау) – "Шахтер" (Караганда). 27 мая, 17:00

А вот актаусцы при новом рулевом Игоре Ангеловски постепенно приходят в себя. После провального старта сезона "Каспий" уже пять туров кряду исправно набирает очки, а в случае победы над "Шахтером" обгонит карагандинцев и войдет в десятку лучших клубов Olimpbet-Чемпионата Казахстана.

В прошлом году "моряки" выиграли у "горняков" оба матча, а на своем поле "Каспий" просто уничтожил "Шахтер" со счетом 4:0.

На этот раз самый надежный букмекер страны также видит в клубе из Актау фаворита, предлагая на исход их спора такие коэффициенты: П1 – 2.3, Х – 3.2, П2 – 3.1.

Правда, в ближайшем матче града голов не ожидается: Тот (2.5) М – 1.67, Б – 2.12. А наиболее вероятный счет, по мнению аналитиков Olimpbet, ничья 1:1 с кэфом 5.8.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует всю стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

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