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Без раскачки: на молодежном Евро сразу топ-матч

Без раскачки: на молодежном Евро сразу топ-матч
©Olimpbet

Французам пора забивать, а англичанам - использовать мощный ресурс из АПЛ. В Olimpbet проанализировали самые интересные игры четверга на Евро-2023 (U21).

Чемпионат Европы (до 21 года). Франция - Италия. 23 июня, 00:45

В первом же туре группового этапа в румынском городе Клуж-Напока встречаются не просто фавориты группы D, но и одни из главных претендентов на кубок молодежного ЧЕ.

В 17 своих последних поединках во всех турнирах U-21 команда Франции проиграла всего один раз. Но несмотря на кажущуюся мощь, у нынешней французской молодежки есть ахиллесова пята - низкая результативность.

С 2017 года сборную возглавляет Сильвен Риполь. На двух предыдущих Евро U-21 команда под его руководством добиралась до полуфинала и четвертьфинала соответственно. Но Риполь пока что так и не сумел решить главную проблему - команда забивает маловато.

Правда и у итальянцев, которых на турнир привез Паоло Николато, также просматривается акцент прежде всего на дисциплине в двух третях поля. А в атаке же скуадра адзурра не всегда преуспевает.

Так что аналитики Olimpbet предлагают внимательно присмотреться к варианту ставки на тотал забитых мячей в матче меньше 2,5 за коэффициент 1.88. А в целом роль пусть не явного, но фаворита они отдают французам: П1 - 2.21, Х - 3.51, П2 - 3.26. Скорее всего, нас ждет крайне атлетичный футбол, со множеством единоборств и боязнью ошибиться у своих ворот.

А линии на все интересные спортивные события ищите в приложении Olimpbet. Установите его на смартфон и будьте еще ближе к своим фаворитам. Помните об ответственной игре.

Чемпионат Европы (до 21 года). Чехия - Англия. 22 июня, 22:00

На прошлом молодежном Евро сборная Англии опозорилась, заняв последнее место в группе. А звание чемпиона турнира так и вовсе не выигрывала уже 39 лет. Неплохая мотивация для того, чтобы доказать скептикам свою нынешнюю силу.

Тем более в составе молодых англичан - россыпь вполне состоявшихся игроков АПЛ: Эмил Смит-Роу из "Арсенала", Харви Эллиотт из "Ливерпуля", Морган Гиббс-Уайт из "Ноттингем Форест" и многие другие.

В первом матче группового этапа англичане встречаются с командой Чехии. Эти оппоненты были в одной отборочной группе к Евро, и оба раза Англия достаточно уверенно побеждала. Да и не выглядит чешская команда чем-то большим, нежели крепким середнячком с "работягами" в составе.

В линии самого популярного букмекера Казахстана поставить на исход встречи предлагается по следующим коэффициентам: П1 - 5.84, Х - 4.23, П2 - 1.57. Мощной Англии наверняка захочется уверенно стартовать, поэтому вполне можно рассмотреть и вариант их победы с форой (-1) за 1.99.

Кстати, специально для поклонников казахстанского футбола самый надежный букмекер страны подготовил новую щедрую акцию. Выигрывайте автомобили, денежные призы и премиальную технику в "Гонке за мечтой". Болейте за наши клубы - с Olimpbet это не только патриотично, но и выгодно.

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