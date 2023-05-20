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"Баварии" и "Ливерпулю" нельзя терять очки

"Баварии" и "Ливерпулю" нельзя терять очки
©Olimpbet

В предпоследних турах Бундеслиги и АПЛ гранды будут биться за титул и зону ЛЧ соответственно. Шансы команд проанализировали в Olimpbet.

Бундеслига. "Бавария" – "РБ Лейпциг". 20 мая, 22.30 (время Астаны)

За два тура до конца сезона мюнхенцы идут на первом месте, но опережают своего извечного преследователя, дортмундскую "Боруссию", всего на очко. В игре против "Лейпцига" и в завершающем матче чемпионата против "Кельна" баварскому гранду просто-напросто нельзя ошибаться и потерять даже очко.

"Бавария" не проигрывала "Лейпцигу" в 11 последних очных встречах. Гости на данный момент весьма хороши, идут на третьем месте с отставанием от мюнхенцев в восемь очков и свое место в зоне ЛЧ на следующий год практически гарантировали.

Но, несмотря на все помарки и погрешности, что "Бавария" допускала в весенних турах, хозяева – это "натюрлих машина", когда дело касается драки за национальный титул.

С этим тезисом согласны и эксперты Olimpbet: П1 – 1.53, Х – 4.99, П2 – 5.58.

Кроме того, букмекер предлагает хороший коэффициенты на результативность грядущего поединка. На общий ТБ (3,5) можно поставить за 2.02. Индивидуальный тотал "Баварии" (2)Б за 1.66 также мило улыбается в линии на данный матч.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Англия. Премьер-лига. "Ливерпуль" – "Астон Вилла". 20 мая, 20.00 (время Астаны)

Мотивация в футболе – великая вещь. Вот и в этом поединке в первую очередь хозяева будут настроены исключительно на победу.

После 36 матчей "Ливерпуль" расположился на пятой строчке таблицы с 65 очками. Четвертое и третье место делят "Ньюкасл" и "МЮ", у каждого из которых по 66 баллов, а также на одну игру в запасе больше, нежели у подопечных Юргена Клоппа.

В оставшихся двух играх (этой и последней в сезоне против аутсайдера "Саутгемптона") ливерпульцам нужно обязательно выигрывать, если они хотят зацепиться за слот участия в Лиге чемпионов следующего сезона.

"Ливерпуль" выиграл все пять последних очных встреч против "Астон Виллы". Вот и на этот раз аналитики Olimpbet видят "красных" безоговорочными фаворитами: П1 – 1.49, Х – 4.97, П2 – 6.16.

В предыдущей встрече против "Лестера" (3:1) мерсисайдцы продемонстрировали всем, что команда успешно преодолела кризис зимы-весны и к решающим последним турам АПЛ подошла в отменных кондициях. Напомним, в активе парней Клоппа – семь побед подряд в последних турах АПЛ.

Весьма интересным выглядит также вариант ставки на то, что в матче обе команды забьют + общий тотал голов будет больше 2,5. Поставить на подобный исход в Olimpbet можно за 1.84.

А специально для поклонников казахстанского футбола самый надежный букмекер страны подготовил новую щедрую акцию. Выигрывайте автомобили, денежные призы и премиальную технику в "Гонке за мечтой". Болейте за наши клубы – с Olimpbet это не только патриотично, но и выгодно.

Англия. Премьер-лига. "Ноттингем Форест" – "Арсенал". 20 мая, 22:30

Игрокам "Арсенала" некого винить, кроме самих себя, в том, что команда растеряла преимущество, которое имела большую часть текущего розыгрыша, когда шла на первом месте. Теперь лондонцы – на второй позиции, там по итогам сезона, видимо, и останутся. Да еще в конце вполне могут попасть в переплет в гостевой игре против "Ноттингем Форест".

Ну а почему бы и нет? Парни из Ноттингемшира за два тура до конца расположились всего в двух строчках и трех очках от зоны вылета в Чемпионшип. Дать бой страшный, бескомпромиссный мажорному "Арсеналу", потратить все силы, но не проиграть – для хозяев это главная задача на игру.

К тому же лондонцы приедут в Уэст-Бриджфорд не в лучшем расположении духа, ведь в прошлом туре они бездарно (0:3) проиграли дома "Брайтону", окончательно потеряв шансы бороться с "Манчестер Сити" за первое место.

С одной стороны, мы имеем хозяев, которым очки нужны как воздух, чтобы обезопасить себя от вылета. С другой – злющий "Арсенал", который был унижен в прошлой игре. Так что ожидать здесь осторожного, оборонительного футбола не приходится.

Кэфы на встречу на стадионе Сити Граунд при этом выглядят явно не в пользу хозяев: П1 – 5.39, Х – 4.49, П2 – 1.6.

Поставить в Olimpbet на общий ТБ(3) мячей за приятные 1.89 представляется вполне разумной инициативой. Также стоит присмотреться и к варианту "гол в обоих таймах: да". На этот исход у самого популярного букмекера в Казахстане можно сделать ставку за скромный, но выглядящий жизненным коэффициент 1.56.

Линии на все интересные спортивные события – в приложении Olimpbet. Установите его на смартфон и будьте еще ближе к своим фаворитам. Помните об ответственной игре.

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