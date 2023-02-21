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"Айнтрахт" ждет "Наполи", "Реал" едет в гости к "Ливерпулю"

"Айнтрахт" ждет "Наполи", "Реал" едет в гости к "Ливерпулю"
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Победитель Лиги Европы против лидера Серии А и битва грандов на "Энфилде": в ночь со вторника на среду еще две пары команд проведут свои первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.

Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. Первые матчи

"Айнтрахт" (Германия) – "Наполи" (Италия). 22 февраля, 02:00 (время Астаны)

Клуб из Франкфурта-на-Майне проводит второй подряд успешный сезон на международной арене. Год назад "орлы" выиграли Лигу Европы, а теперь они долетели уже до плей-офф главного континентального турнира.

Правда, преодолеть барьер даже стартового раунда плей-офф ЛЧ "Айнтрахту" будет невероятно тяжело, так как в соперники по 1/8 финала немцам достался без пяти минут чемпион Италии "Наполи". Подопечные Лучано Спаллетти прямо сейчас показывают, пожалуй, самый красивый и мощный футбол не только в Серии А, но и во всей Европе.

Вот и эксперты Olimpbet полагают, что шансы на успех у неаполитанцев гораздо выше, чем у команды с берегов Майна. Причем как на проход в четвертьфинал Лиги чемпионов ("Айнтрахт" – 3.09, "Наполи" – 1.36), так и на матч во Франкфурте: П1 – 3.38, Х – 3.58, П2 – 2.18.

Хотелось бы еще обратить внимание на личность главного арбитра первой встречи – Артура Соареша Диаша. Для португальского судьи матч "Айнтрахт" – "Наполи" станет уже пятым в текущем розыгрыше ЛЧ. В четырех предыдущих он показал 17 желтых (то есть больше четырех за игру) и две красные карточки. Полная роспись по статистике – здесь.

"Ливерпуль" (Англия) – "Реал Мадрид" (Испания). 22 февраля, 02:00

За последние пять лет эти соперники между собой встречались в Лиге чемпионов четырежды, по два раза в финале турнира и на стадии четвертьфинала. Мерсисайдцам не удалось одержать ни одной победы в этих матчах – ничья и три поражения. Теперь "Ливерпуль" и "Реал" будут спорить в первом раунде плей-офф, поэтому для одного из грандов поход за титулом завершится уже в начале весны.

"Скаузеры" проводят очень неровный сезон. В АПЛ дружина Юргена Клоппа находится за пределами еврокубковой зоны, а на групповом этапе Лиги чемпионов "красные" потерпели разгромное поражение от "Наполи" и вышли в 1/8 финала только со второго места.

Впрочем, и у "галактикос" идет не все гладко, ведь лидирующая в Ла Лиге "Барселона" убежала в восьмиочковый отрыв, всерьез поставив под угрозу очередное чемпионство мадридцев.

Впрочем, внутрииспанские проблемы "Реала" никак не отражаются на его международных выступлениях. Недавно "сливочные" стали победителями клубного чемпионата мира, сейчас же они полны решимости завоевать 15-й титул сильнейшей команды Европы.

Но для этого им сначала нужно пройти "Ливерпуль", а аналитики Olimpbet не считают коллектив Карло Анчелотти фаворитом матча на "Энфилде": П1 – 2.32, Х – 3.64, П2 – 3.04, хотя и полагают, что у "королевского" клуба больше шансов на выход в четвертьфинал ЛЧ (проход "Реала" – 1.72, проход "Ливерпуля" – 2.09). По мнению самого популярного букмекера в Казахстане, у "скаузеров" в домашнем матче намечается серьезный перевес и по угловым: П1 – 1.55, Х – 9.25, П2 – 3.1.

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Метки:
Olimpbet Лига чемпионов Ливерпуль Реал Мадрид Наполи ФК

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