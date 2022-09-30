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Аутсайдеры против фаворитов и битвы соседей по таблице

Аутсайдеры против фаворитов и битвы соседей по таблице
©OLIMPBET

После двухнедельного перерыва, связанного с выступлением нашей сборной в Лиге наций, к болельщикам возвращается OLIMPBET-Чемпионат Казахстана, чтобы уже без пауз пройти оставшуюся часть дистанции длиною в шесть туров.

21-й тур стартует в субботу тремя матчами. Первый из них пройдет в Актау, где местный "Каспий" примет "Аксу". Сейчас команды соседствуют в таблице, с одинаковым количеством набранных очков занимая восьмое и девятое места. Оба клуба практически обезопасили себя от вылета в первую лигу, по сути, решив главную задачу на сезон. Но для уверенности каждая из сторон пожелает закрепить свои позиции победой, которая лишней точно не будет. Коэффициенты на эту встречу следующие: победа хозяев - 2.01, гостей - 3.55, ничья - 3.45.

В другом субботнем матче также сойдутся соперники, располагающиеся рядом на турнирной лестнице - "Ордабасы" и "Атырау" сыграют в Шымкенте. Эти команды уже трижды встречались друг с другом в 2022-м году, "нефтяники" выиграли два матча против одной победы у "Орды". Однако в этот самый единственный раз "южане" разгромили атыраусцев в выездном кубковом матче со счетом 4:1, так что фаворита в их споре определить очень непросто. Самая широкая линия на этот матч 21-го тура - здесь!

В игре "Тараз" - "Мактаарал" стоит, пожалуй, ждать открытого футбола, потому что гостям уже нет смысла отсиживаться в обороне, у них ситуация такая, что либо пан, либо пропал. "Тараз" же - одна из самых играющих команд OLIMPBET-Чемпионата Казахстана, да еще и принимает аутсайдера в родных стенах.

Центральным матчем 21-го тура можно назвать противостояние "Тобола" и "Шахтера", занимающих третье и четвертое места соответственно. Их встреча состоится в Костанае в воскресенье. Действующий чемпион еще не утратил амбиций и шансов на сохранение титула, а после важнейшей гостевой победы над "Астаной" у футболистов "Тобола", несомненно, появилось еще больше уверенности в своих силах. Что касается "горняков", то они уже давно сражаются на морально-волевых, в клубе из Караганды серьезные финансовые проблемы, поэтому перед футболистами и тренерами "Шахтера" остается только снять шляпу за то, что они не бросили играть.

"Кызыл-Жар" и "Кайрат" встретятся в Петропавловске. Северяне пока не обезопасили себя от расставания с дивизионом сильнейших, тогда как алмаатинцы еще тешат себя надеждами зацепиться если не за призовые места, то хотя бы за зону Лиги Европы. Фаворита в их противостоянии не видно, как принято говорить, это игра на три результата.

Обоих лидеров OLIMPBET-Чемпионата Казахстана ждут, на первый взгляд, не самые сложные матчи против клубов из подвала таблицы. Правда, и "Актобе", и "Астане" предстоят игры на выезде. Но с командами, борющимися за выживание, как правило, биться намного сложнее, чем с теми, кто находится в турнирном "болоте". Да еще и с такими, которые ведут между собой заочную борьбу за сохранение прописки в элите.

Особенно непросто, думается, придется лидеру OLIMPBET-Чемпионата Казахстана, которому предстоит встреча с "Акжайыком". "Актобе" не может выиграть в Уральске более семи лет - с апреля 2015 года, за прошедшее время дважды там уступив и шесть раз сыграв вничью. Если "красно-белые" мечтают вернуть себе титул, им необходимо прерывать эту неприятную для себя серию.

Впрочем, и "Астане" в Туркестане, думается, будет ничуть не легче, чем "Актобе" в Уральске. Столичная команда еще никогда не побеждала "Туран" на его поле - два ничейных результата.

В общем, несмотря на отсутствие громких вывесок, 21-й тур OLIMPBET-Чемпионата Казахстана обещает быть богатым на интриги и события.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 20 13 3 4 29-19 42
2 Астана 20 11 4 5 43-19 37
3 Тобол 20 10 5 5 36-26 35
4 Шахтер 20 9 3 8 29-24 30
5 Кайрат 20 8 6 6 25-26 30
6 Ордабасы 20 9 2 9 29-29 29
7 Атырау 20 7 7 6 24-23 28
8 Аксу Ак 20 8 2 10 24-31 26
9 Каспий 20 8 2 10 21-29 26
10 Тараз 20 6 7 7 24-22 25
11 Кызыл-Жар 20 5 7 8 23-24 22
12 Туран 19 5 7 7 17-23 22
13 Акжайык 19 5 3 11 12-23 18
14 Махтаарал 20 3 6 11 17-35 15

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