"Астана" vs "Тобол" и другие интриги 20-го тура Olimpbet-Чемпионата Казахстана по футболу

Telegram-канал "СпортРадар" – об интригах 20-го тура.

Матчи 20-го тура OLIMPBET-Чемпионата Казахстана по футболу пройдут в среду и четверг. Связано это с тем, что уже в конце этой недели сборная Казахстана начнет подготовку к решающим играм Лиги наций против Беларуси и Азербайджана.

Перед тем как уйти на полумесячный перерыв, OLIMPBET-Чемпионат Казахстана подарит болельщикам один из главных матчей завершающей части сезона – "Астана" примет "Тобол". Команды, занимающие в таблице второе и третье места, встретятся в столице, что, конечно же, повышает шансы "шестикратных" чемпионов на благоприятный для них исход.

Но не стоит спешить заранее отдавать победу "Астане", так как в клубе всего за два дня до встречи с прямым конкурентом произошли глобальные перемены в руководстве и тренерском штабе. К тому же "Тоболу" отступать некуда: в случае поражения в Нур-Султане костанайцы не просто минимизируют свои шансы защитить чемпионское звание, они рискуют рухнуть на пятое место в таблице. Центральное противостояние 20-го тура OLIMPBET-Чемпионата Казахстана пройдет 14 сентября на "Астана Арене", начало игры в 19:00 по столичному времени. Olimpbet предлагает следующие коэффициенты на эту встречу: победа "Астаны" – 1.77, победа "Тобола" – 4.29. Ничья – 3.69. Широкая линия на игру – здесь.

В этот же день, только двумя часами позже, свой матч начнет и лидер OLIMPBET-Чемпионата Казахстана "Актобе", которому предстоит на своем поле принять непредсказуемый "Тараз". Главный претендент на титул в прошлом туре неожиданно потерял очки в Туркестане, сыграв вничью с последней командой турнира "Мактааралом". Теперь "красно-белые" все зло за растраченное преимущество перед "Астаной" попытаются выместить на таразцах.

Но сделать это будет не так-то просто: в сезоне-2022 соперники встречались друг с другом трижды, и "Актобе" не удалось победить ни разу – две ничьи в Кубке РК и поражение в чемпионате. А после разгрома в первом круге со счетом 3:0 в отставку был отправлен прежний тренер актюбинцев Владимир Муханов. Более того, "Актобе" не может выиграть у "Тараза" на протяжении 13 матчей с мая 2015 года. Так что хозяевам предстоит очень сильно постараться, чтобы взять три очка и сохранить за собой верхнюю строчку в таблице. Коэффициенты Olimpbet: победа "Актобе" – 1.59, победа "Тараза" – 5.21. Ничья – 4. Линия на эту встречу – здесь.

Основная часть матчей 20-го тура OLIMPBET-Чемпионата Казахстана по футболу состоится в четверг. "Шахтер" в Караганде встретится с "Каспием", и при удачном раскладе "горняки" могут ворваться в призовую тройку.

"Атырау" сразится с "Тураном", который изо всех сил пытается покинуть опасную зону. Не утративший медальных амбиций "Кайрат" в Алматы сыграет с попавшим в затяжную черную полосу "Ордабасы" – шымкентцы проиграли четыре предыдущих матча.

"Аксу" и "Акжайык" выяснят отношения в Павлодаре. Хозяева в случае победы заметно повысят свои шансы на сохранение прописки в высшем дивизионе, а вот уральской команде возможное поражение очень сильно осложнит решение аналогичной задачи.

В еще одной битве за выживание примут участие "Мактаарал" и "Кызыл-Жар". Команда из поселка Атакент – главный претендент на вылет в Первую лигу. Если она обыграет "Кызыл-Жар", то все равно не поднимется с последнего места, зато вполне может усугубить и без того нелегкое положение петропавловцев.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 19 12 3 4 28-19 39 2 Астана 19 11 4 4 42-17 37 3 Тобол 19 9 5 5 34-25 32 4 Шахтер 19 9 3 7 29-23 30 5 Кайрат 19 8 6 5 24-24 30 6 Атырау 19 7 7 5 24-21 28 7 Ордабасы 19 8 2 9 27-28 26 8 Тараз 19 6 7 6 24-21 25 9 Аксу Ак 19 7 2 10 23-31 23 10 Каспий 19 7 2 10 20-29 23 11 Кызыл-Жар 19 5 6 8 22-23 21 12 Туран 18 4 7 7 15-23 19 13 Акжайык 18 5 3 10 12-22 18 14 Махтаарал 19 3 5 11 16-34 14 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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