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"Астана" – "Кызылжар" : кто из них единогласно возглавит таблицу?

"Астана" – "Кызылжар" : кто из них единогласно возглавит таблицу?
©Olimpbet

20 мая в центральном матче десятого тура Olimpbet-Чемпионата Казахстана встретятся лидеры сезона – семикратные чемпионы из столицы и "выскочки" из Петропавловска.

"Астана" (Астана) – "Кызылжар" (Петропавловск). 20 мая, 19:00 (время Астаны).

К десятому туру эти соперники подошли, деля между собой верхнюю строчку таблицы. И если лидерство "Астаны" – явление более чем привычное, можно даже сказать, что обыденное, то местоположение "Кызылжара" – главная сенсация старта сезона.

При этом петропавловцы при равенстве очков опережают столичную команду, так как провели на матч меньше, да и разница мячей у них лучше (11-3 и 13-9 соответственно).

Кто станет единоличным лидером Olimpbet-Чемпионата Казахстана после очной встречи "Астаны" и "Кызылжара"? А может, они так и останутся на самом верху вдвоем?

Есть еще и вариант троевластия: в том случае, если центральный матч тура завершится вничью, а "Ордабасы" выиграет в родных стенах у "Окжетпеса", клубы из Петропавловска, Астаны и Шымкента наберут по 23 балла.

Однако эксперты Olimpbet не особо верят в то, что "семикратные" потеряют очки в сражении с северянами: П1 – 1.19, Х – 6.59, П2 – 13. И такой прогноз вполне объясним, ведь "Астана" еще ни разу не допускала домашних осечек в противостоянии с "Кызылжаром" за всю историю их взаимоотношений – шесть побед из шести возможных при разнице забитых и пропущенных голов 14:1.

А наиболее вероятный счет игры на "Астана Арена", по мнению букмекеров, победа хозяев 1:0 с коэффициентом 6.29.

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