Аргентина – Франция: финал мечты

В воскресенье, 18 декабря, станет известен победитель 22-го по счету чемпионата мира по футболу.

Здорово пошумели марокканцы, выжали из себя максимум хорваты, немного не повезло англичанам с нидерландцами, вновь не оправдали высоких ожиданий бразильцы с испанцами. В итоге до финала добрались те, кто, пожалуй, больше всего этого и заслуживал на ЧМ-2022 – сборные Аргентины и Франции.

Кэфы на этот матч у Olimpbet: П1 – 2.9, П2 – 2.9.

Между тем после стартового поражения от Саудовской Аравии "Альбиселесте" не критиковал только ленивый. Больше всех доставалось, разумеется, капитану аргентинцев Лионелю Месси. Но Лео знал свое дело и, стиснув зубы, тащил свою команду по турнирной дистанции, забив в Катаре уже пять мячей. А глядя на своего лидера, великолепно стали проявлять себя и его более молодые партнеры по команде. В частности, 22-летний Хулиан Альварес, который наравне с Месси стал главным героем полуфинала с Хорватией.

Франция же выглядела мощной с самого начала и первой среди всех участников ЧМ-2022 обеспечила себе выход из группы, гарантировав место в плей-офф досрочно. Поражение от Туниса не должно вводить в заблуждение: в том матче у "Трехцветных" играл второй состав, главный тренер французов Дидье Дешам дал возможность отдохнуть почти всем свои лидерам, а дублеры не справились со своей задачей.

Уже как-то не вспоминается, что накануне турнира в Катаре действующие чемпионы мира понесли серьезные кадровые потери в лице Нголо Канте и Поля Погба, а перед самым стартом мундиаля лишились еще и обладателя "Золотого мяча" 2022 года Карима Бензема. К слову, есть маленькая надежда, что форвард мадридского "Реала", залечивший свое повреждение, сможет принять участие в финале, ведь он не исключен из заявки команды на ЧМ-2022.

В решающем матче мирового первенства сойдутся соперники с практически идентичными статистическими показателями – временем владения мячом, поданным угловым, нанесенным ударам по воротам, созданным голевым моментам. И даже разница мячей у команд практически равная, а дуэты форвардов (Месси/Альварес и Мбаппе/Жиру) забили одинаковое количество голов - по девять.

Между прочим, Аргентина и Франция могли встретиться уже в 1/8 финала ЧМ-2022, если бы "Альбиселесте" заняли второе место в своей группе, а подобный расклад был вполне вероятен. На этой стадии они соперничали на предыдущем мундиале, и тот матч, завершившийся волевой победой европейцев со счетом 4:3, стал настоящим украшением турнира в России. С одним своим обидчиком по ЧМ-2018, Хорватией, аргентинцы уже поквитались, ждет ли та же участь французов?

Нас ждет встреча достойных друг друга соперников с обоюдными шансами на успех. Спрогнозировать победителя в этой паре очень трудно, а что касается симпатий, то большинство нейтральных болельщиков, думается, будет на стороне Аргентины и лично Лионеля Месси, которому осталось сделать всего один шаг до неоспоримого величия.

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