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Алькарас vs Джокович в полуфинале "Ролан Гаррос" - на что ставить?

Алькарас vs Джокович в полуфинале "Ролан Гаррос" - на что ставить?
©Olimpbet

В мужском одиночном разряде Открытого чемпионата Франции состоятся два очень интересных полуфинальных матча. И вот какие расклады на них предлагает самый популярный букмекер Казахстана.

Карлос Алькарас (Испания) - Новак Джокович (Сербия). 9 июня, 18:45

Досрочный финал. Матч 1/2-й, который однозначно станет интереснее решающей битвы за трофей.

Действующим чемпионом "Ролан Гаррос" является Рафаэль Надаль, но он решил пропустить турнир. И вот в шаге от парижского трофея сойдутся два мощных представителя двух разных поколений - первая ракетка мира 20-летний Алькарас и третья - 35-летний Джокович.

Алькарас в четвертьфинале довольно легко одолел Стефаноса Циципаса. Даже шокирующе легко. При том, что грек на грунте - соперник весьма серьезный. Но кажется, даже он временами был в шоке от силы удары Карлоса.

Да, в третьей партии дошло до тай-брейка, но за весь матч испанец проиграл лишь одну свою подачу. После той встречи так и хочется задать вопрос - показал ли Алькарас уже все, на что способен? И есть ли сила, способная остановить этого теннисиста на глине?

И если откровенно, едва ли на такой подвиг способен Джокович. Да, у знаменитого серба мотивация бешенная - он может обойти Надаля по числу выигранных турниров "Большого шлема". Но его игра на грунте не настолько впечатляет.

Профильным покрытием Джоковича является хард, где он и добывает свои значимые победы и большое количество очков для рейтинга. На грунте же по ходу этой весны потерпел поражения и от менее мастеровитых теннисистов, не сумев защитить свой титул в Риме.

На этом покрытии он скорее выигрывает за счет опыта, но совершенно точно не является несокрушимым. В Париже в четвертьфинале с Кареном Хачановым серб и вовсе проиграл в первом сете.

За всю карьеру Алькарас и Джокович встречались лишь один раз - это было как раз на грунте в Мадриде в прошлом году. Тогда молодой испанец выиграл в трех сетах. А с тех пор он просто невероятно прибавил.

Кэфы у Olimpbet говорят, о том, что вероятней всего именно Алькарас станет первым финалистом в мужском одиночном разряде - П1 - 1.48, П2 - 2.75. А Джокович, хоть на грунте испанца не обыграет, но на то, что он зацепит хотя бы один сет, коэффициент 3.9.

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Каспер Рууд (Норвегия) - Александр Зверев (Германия). 9 июня, 21:30

Внимание к этой полуфинальной паре, конечно же, приковано не настолько, как к первой. Рууд - прошлогодний финалист "Ролан Гаррос", пока еще он даже не защитил свои очки.

В прошлом году в Париже оба теннисиста попали под каток Надаля. Норвежец - в финале, а немец - в 1/2-й. Кстати, именно с того момента и началось падение Зверева в таблице АТР. Играя против испанца, он получил тяжелую травму ноги, от которой восстанавливался долгих полгода.

Сегодня Зверев в четверке полуфиналистов - самый низкорейтинговый. Он занимает в мировом табеле о рангах лишь 27-е место, но весьма уверенно идет к топ-10, где при такой игре совершенно точно окажется по итогам сезона. Пока в Париже у него не было топовых соперников. Рууд, четвертая ракетка мира, - первый из них.

"Здорово, что Саша вернулся. Для нас обоих это лучший результат сезона. Думаю, мы оба постараемся насладиться моментом. Конечно, мы оба хотели бы выйти в финал, так что отдадимся на корте полностью и, надеюсь, сыграем хороший матч", - сказал Рууд на пресс-конференции перед матчем.

Возможно, оба теннисиста ощущают меньше напряжения, так как все внимание приковано к матчу Алькарас - Джокович. Но данная встреча обещает быть не менее интересной. Потому что, несмотря на разницу в рейтинге, встречаются два действительно равных соперника, не уступающих друг другу ни в мастерстве, ни в физических данных.

Аналитики Olimpbet не видят в этой паре однозначного фаворита П1 - 1.97,  П2 - 1.88. Этот матч совершенно точно может затянуться до пяти сетов, и при таком раскладе шансы теннисистов на победу тоже практически равны. Коэффициент на счет 3:2 в пользу и Рууда, и Зверева - 6,2.

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