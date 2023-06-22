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Алькарас может вернуть звание первой ракетки мира: расклады от Olimpbet

Алькарас может вернуть звание первой ракетки мира: расклады от Olimpbet
©Olimpbet

Непростые матчи за выход в четвертьфиналы сегодня проведут испанец Карлос Алькарас и казахстанец Александр Бублик.

Карлос Алькарас (Испания) - Иржи Лехечка (Чехия). АТР 500 Лондон, 19:40 (время Астаны)

20-летний Алькарас, вторая ракетка мира, в нынешнем сезоне выиграл уже четыре турнира. И среди этих трофеев определенно не хватает титула на траве. Вот только на этом покрытии он смотрится гораздо слабее своих ближайших конкурентов по таблице - Новака Джоковича и Даниила Медведева. А битва за лидерство в рейтинге продолжается.

То, что на траве Алькарас далеко не тот, что на харде или грунте, было очевидно и в его стартовом матче в Лондоне, когда он чуть не проиграл 83-й ракетке мира французу Артуру Риндеркнеху (4:6, 7:5, 7:6). Да, непростую победу можно списать на адаптацию к новому покрытию. Тем более, что после проигранного финала на "Ролан Гаррос" Алькарас не выходил на корт полторы недели. Но разница в классе между оппонентами была слишком велика, чтобы давать испанцу такие оправдания.

Лехечка, в свою очередь, передвигается на траве довольно быстро. 21-летний чех занимает в мировом рейтинге пока 36-е место, но считается одним из перспективнейших молодых игроков в туре. Он чередует "мастерсы" с "челленджерами", но на траве, в отличие от испанца, будет проводить уже четвертый матч и чувствует себя здесь весьма уверенно. По стилю Лехечка также является для Алькараса соперником неудобным.

В случае победы на турнире в Лондоне испанец уже на следующей неделе может вернуть себе звание первой ракетки мира, а это, пожалуй, высшая мотивация.

Аналитики Olimpbet считают Алькараса фаворитом этого матча 1/8 финала - П1 - 1.21, П2 - 4.37. Но игра может получиться затяжной - Тот (21.5) Б - 1.79.

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Александр Бублик (Казахстан) - Ян-Леннард Штруфф (Германия). ATP 500. Галле, 17:20

Бублик, сильнейший теннисист Казахстана, сумел удивить в первом круге, обыграв в двух сетах хорвата Борна Чорича (6:3, 6:1). На любимом травяном покрытии он даже сумел минимизировать двойные ошибки, которые являются его главной проблемой. Но тем и известен этот теннисист - может на кураже сотворить сенсацию, а может не совладать с эмоциями и проиграть низкорейтинговому оппоненту.

В матче за выход в четвертьфинал Бублику, занимающему 48-е место в рейтинге АТР, достался Ян-Леннард Штруфф, идущий на 21-и месте.

Немец на предыдущем травяном турнире в Штутгарте дошел до финала, а на старте в Галле обыграл россиянина Романа Сафиуллина (6:1, 7:6). Однако ни там, ни там ничего фееричного не показал. Три его последних матча были очень затяжными, приходилось играть тай-брейки, а это может вылиться в усталость. Уже заметно, что подача немца стала слабоватой, он уступает в длительных розыгрышах и берет мало эйсов.

Эксперты Olimpbet считают, что у Бублика все же меньше шансов выйти в четвертьфинал: П1 - 2.19, П2 - 1.67. А на победу казахстанца с общим счетом 2:1 предлагается коэффициент - 4.6.

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