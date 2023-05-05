Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Рекламный материал
Новости спорта Букмекеры Olimpbet.kz
Комментарии

Алькарас и лаки-лузер сыграют за выход в финал в Мадриде

Алькарас и лаки-лузер сыграют за выход в финал в Мадриде
©

В полуфиналах грунтового "тысячника" в Мадриде образовались крайне любопытные пары. Аналитики Olimpbet составили свои кэфы на их пятничные матчи.

Карлос Алькарас (Испания) – Борна Чорич (Хорватия). 5 мая, 20:00 (время Астаны)

Первый финалист в мужском одиночном разряде в Мадриде определится в матче между прошлогодним чемпионом, второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и хорватом Борной Чоричем, занимающим 20-е место в рейтинге АТР.

В конце апреля Алькарас выиграл турнир в Барселоне и настолько разыгрался на грунте, что из девяти последних матчей на этом покрытии только в одном позволил сопернику забрать сет. В предыдущей встрече с Кареном Хачановым (6-4, 7-5) испанец проиграл лишь один гейм на своей подаче.

Сегодня, 5 мая, Алькарас празднует свое 20-летие, и сложно представить, что он испортит себе праздник. Очевидно, что Чорич не станет помехой на пути испанца к четвертому титулу в сезоне.

Да, хорвату удается проявить характер, но таких сильных соперников на турнире у него еще не было. Можно сказать, что он и так дошел в Мадриде до своего максимума. Тогда как Алькарас, главный фаворит турнира, также бьется за рейтинговые очки, чтобы отобрать звание первой ракетки мира у 35-летнего серба Новака Джоковича.

Эксперты Olimpbet не сомневаются, что у Чорича нет никаких шансов и первым финалистом турнира станет Алькарас, который за весь текущий сезон проиграл всего в двух матчах,  – П1 – 1.06, П2 –  10. Вероятнее всего, испанец пройдет дальше без особых усилий – коэффициент на 2:0 – 1.28.

Новичкам – вернем! Самый популярный казахстанский букмекер объявляет о старте акции для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее полную стоимость. Максимально – до 100 тысяч тенге! Правила участия читайте на странице акции "100% CASHBACK". Помните об ответственной игре.

Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Аслан Карацев (Россия). 6 мая, 00:00

Неожиданным получился второй полуфинал на турнире. Штруфф, не входящий даже в топ-50, и Карацев, находящийся вообще за пределами первой сотни рейтинга, выбили по ходу турнира более топовых теннисистов.

Немец накануне 2,5 часа пытался сломить сопротивление грека Стефаноса Циципаса и сделал это за три сета. Карацев же отправил отдыхать своего соотечественника – третью ракетку мира Даниила Медведева. Тем интереснее будет посмотреть за битвой теннисистов, способных проявить такой характер.

Чуть более недели назад эти спортсмены играли друг против друга в финале квалификации этого же турнира. Тогда победу одержал Карацев (6:4, 6:2). Штруфф должен был покинуть Мадрид, но прошел в основную сетку из-за отказов Фабио Фоньини, Пабло Каррено-Бусты и Констана Лестьенна. А теперь он стал третьим в истории лаки-лузером, вышедшим в 1/2 финала "Мастерса".

Аналитики Olimpbet не видят здесь однозначного фаворита, так как оба теннисиста отлично разыгрались на грунте – П1 – 2.07, П2 –  1.8. Но если брать в расчет их предыдущую встречу и то, как Карацев справляется с подачами на мадридском грунте, можно предположить победу россиянина с форой минус 1,5, здесь коэффициент 2.01.

Трансляции топовых спортивных событий вы можете смотреть в приложении или на сайте Olimpbet. Регистрируйтесь, открывайте раздел "Трансляции Live" и наслаждайтесь самыми захватывающими матчами в прямом эфире при положительном балансе на счету.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Olimpbet ATP

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 16:34
Olimpbet.kz
© Алькарас и лаки-лузер сыграют за выход в финал в Мадриде
Вчера , 19:03
Olimpbet.kz
©Olimpbet "Брайтон" - "Манчестер Юнайтед": повторение недавнего полуфинала Кубка Англии
Вчера , 17:09
Olimpbet.kz
©Olimpbet На турнире WTA в Мадриде определятся финалистки
Вчера , 11:59
Olimpbet.kz
© Первый розыгрыш акции "Гонка за мечтой" уже сегодня!
3 мая, 18:03
Olimpbet.kz
© "Ман Сити" в погоне за чемпионством, а "Штутгарт" с "Айнтрахтом" - за финалом Кубка
3 мая, 16:53
Olimpbet.kz
© Швентек, Алькарас и Пегула бьются за выход в полуфиналы в Мадриде
2 мая, 16:49
Olimpbet.kz
© Лондонское дерби, битва двух "Реалов" и первый полуфинал Кубка Германии
2 мая, 12:50
Olimpbet.kz
© Грунтовые битвы сильнейших теннисистов: развязка близко
30 апреля, 17:49
Olimpbet.kz
©Olimpbet Топовые матчи АПЛ и Серии А - в раскладах от Olimpbet
30 апреля, 12:00
Olimpbet.kz
© Olimpbet-Кубок Казахстана: "Астана", "Кайрат" и "Тобол" - фавориты в своих парах
29 апреля, 17:54
Olimpbet.kz
© Важнейшие футбольные события субботы по версии Olimpbet
29 апреля, 14:22
Olimpbet.kz
©Olimpbet Кубок Гагарина: теперь точно финиш!
29 апреля, 10:12
Olimpbet.kz
©Olimpbet Кто станет первыми четвертьфиналистами Olimpbet-Кубка Казахстана?
28 апреля, 18:18
Olimpbet.kz
© Жаркое начало футбольного уикенда в Дортмунде и Памплоне
28 апреля, 13:46
Olimpbet.kz
© Рыбакиной предрекли победу на старте турнира в Мадриде
27 апреля, 20:35
Olimpbet.kz
© Самый горячий футбольный матч четверга по версии Olimpbet
27 апреля, 20:11
Olimpbet.kz
© "Ак Барс" - ЦСКА: серия возвращается в Москву
26 апреля, 19:29
Olimpbet.kz
© Решающая битва за "золото" Англии
26 апреля, 14:42
Olimpbet.kz
©Olimpbet "Борьба нуждается в таких зрелищах": турнир с топ-спортсменами пройдет в Алматы
25 апреля, 20:13
Olimpbet.kz
© Топовые футбольные матчи вторника по версии Olimpbet
25 апреля, 18:05
Olimpbet.kz
© Без права на осечку: "Ак Барс" встречает ЦСКА
24 апреля, 18:59
Olimpbet.kz
© Битва за зону Лиги чемпионов – в коэффициентах Olimpbet
23 апреля, 15:29
Olimpbet.kz
©Olimpbet "Барселона" постарается прервать свою неудачную серию в матче с "Атлетико"
23 апреля, 10:26
Olimpbet.kz
©Olimpbet Olimpbet представляет: суперматчи в Костанае и Алматы  
22 апреля, 17:35
Olimpbet.kz
© Сергей Павлович, новый амбассадор Olimpbet, выступит в главном бою UFC Fight Night 222
22 апреля, 16:48
Olimpbet.kz
© "Манчестер Сити" и "Боруссия" - фавориты субботних противостояний
22 апреля, 11:58
Olimpbet.kz
©Olimpbet Лидер против аутсайдера: коэффициенты на субботние игры Olimpbet-Чемпионата Казахстана
21 апреля, 18:59
Olimpbet.kz
©Olimpbet Кубок Гагарина: московские финалы - в раскладах Olimpbet
21 апреля, 16:43
Olimpbet.kz
©Olimpbet Джокович и Cвентек идут за титулами на грунте
20 апреля, 20:00
Olimpbet.kz
© Ответные сражения в Лиге Европы - в коэффициентах от Olimpbet

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus