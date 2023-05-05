© Алькарас и лаки-лузер сыграют за выход в финал в Мадриде

В полуфиналах грунтового "тысячника" в Мадриде образовались крайне любопытные пары. Аналитики Olimpbet составили свои кэфы на их пятничные матчи.

Карлос Алькарас (Испания) – Борна Чорич (Хорватия). 5 мая, 20:00 (время Астаны)

Первый финалист в мужском одиночном разряде в Мадриде определится в матче между прошлогодним чемпионом, второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и хорватом Борной Чоричем, занимающим 20-е место в рейтинге АТР.

В конце апреля Алькарас выиграл турнир в Барселоне и настолько разыгрался на грунте, что из девяти последних матчей на этом покрытии только в одном позволил сопернику забрать сет. В предыдущей встрече с Кареном Хачановым (6-4, 7-5) испанец проиграл лишь один гейм на своей подаче.

Сегодня, 5 мая, Алькарас празднует свое 20-летие, и сложно представить, что он испортит себе праздник. Очевидно, что Чорич не станет помехой на пути испанца к четвертому титулу в сезоне.

Да, хорвату удается проявить характер, но таких сильных соперников на турнире у него еще не было. Можно сказать, что он и так дошел в Мадриде до своего максимума. Тогда как Алькарас, главный фаворит турнира, также бьется за рейтинговые очки, чтобы отобрать звание первой ракетки мира у 35-летнего серба Новака Джоковича.

Эксперты Olimpbet не сомневаются, что у Чорича нет никаких шансов и первым финалистом турнира станет Алькарас, который за весь текущий сезон проиграл всего в двух матчах, – П1 – 1.06, П2 – 10. Вероятнее всего, испанец пройдет дальше без особых усилий – коэффициент на 2:0 – 1.28.

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Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Аслан Карацев (Россия). 6 мая, 00:00

Неожиданным получился второй полуфинал на турнире. Штруфф, не входящий даже в топ-50, и Карацев, находящийся вообще за пределами первой сотни рейтинга, выбили по ходу турнира более топовых теннисистов.

Немец накануне 2,5 часа пытался сломить сопротивление грека Стефаноса Циципаса и сделал это за три сета. Карацев же отправил отдыхать своего соотечественника – третью ракетку мира Даниила Медведева. Тем интереснее будет посмотреть за битвой теннисистов, способных проявить такой характер.

Чуть более недели назад эти спортсмены играли друг против друга в финале квалификации этого же турнира. Тогда победу одержал Карацев (6:4, 6:2). Штруфф должен был покинуть Мадрид, но прошел в основную сетку из-за отказов Фабио Фоньини, Пабло Каррено-Бусты и Констана Лестьенна. А теперь он стал третьим в истории лаки-лузером, вышедшим в 1/2 финала "Мастерса".

Аналитики Olimpbet не видят здесь однозначного фаворита, так как оба теннисиста отлично разыгрались на грунте – П1 – 2.07, П2 – 1.8. Но если брать в расчет их предыдущую встречу и то, как Карацев справляется с подачами на мадридском грунте, можно предположить победу россиянина с форой минус 1,5, здесь коэффициент 2.01.

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