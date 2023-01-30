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Акционер Olimpbet Дарина Денисова вошла в Ассоциацию Букмекеров Казахстана

Акционер Olimpbet Дарина Денисова вошла в Ассоциацию Букмекеров Казахстана
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Olimpbet, лидер букмекерского рынка Казахстана, объявляет о вступлении в Ассоциацию Букмекеров Казахстана акционера компании Дарины Денисовой.

Olimpbet является крупнейшим налогоплательщиком букмекерской отрасли страны. За последние два года в государственную казну компанией перечислено свыше 50 процентов от налоговых отчислений всего рынка лицензионных казахстанских БК.

Вступление Дарины Денисовой в АБК – это усиление открытого взаимодействия отрасли с государством. На протяжении всего 2022 года именно команда Olimpbet в сотрудничестве с Ассоциацией выстраивала устойчивый диалог с государственными органами и регулятором в лице МКС, а также стала участником многих процессов по изменению отраслевого законодательства с целью приведения его к стандартам лидирующих мировых юрисдикций.

Вступление акционера крупнейшей компании отечественного рынка в Ассоциацию – это очередной шаг к достижению общей цели, а именно – развитию инвестиционно привлекательной индустрии на пользу спорта, государства и всего общества.

"Опыт работы в 2022 году показал, что взаимодействие с государством действительно можно выстроить на основе открытости и сотрудничества, Казахстан 2.0 реально работает, – заявила Дарина Денисова. – Государство сделало свой шаг – отказалось от посредников в разных отраслях. Теперь очередь бизнеса убрать посредников со своей стороны".

Г-жа Денисова убеждена, что идея о некоем едином обязательном букмекерском СРО в Казахстане не несет никакой пользы для открытости ведения бизнеса. Только добровольные отраслевые объединения имеют эффект, считает она. Только в таком случае можно избежать "договорняков" между отдельными игроками рынка по уничтожению конкуренции и сделать так, чтобы правила игры для всех операторов – и крупных, и не очень – были едиными.

Справка:

Дарина Денисова – признанный отраслевой эксперт в вопросах регуляторного законодательства индустрии букмекерства. В ее арсенале – многолетний опыт юридической и GR-работы по защите прав компаний-участников букмекерского рынка.

Обладает широкой экспертизой в вопросах стратегического продвижения букмекерских брендов на международных рынках. На протяжении многих лет является одним из лидеров мнений для индустриальных масс-медиа.

Именно под управлением Дарины Денисовой компанией Olimpbet были достигнуты рекордные показатели эффективности в области развития и поддержки казахстанского спорта.

"Никакие навязанные "обязательные" посредники не заменят прямого диалога между бизнесом и государством. Только так государство получает налоги в полном объеме, а бизнес – прозрачные правила работы", - убеждена Дарина Денисова.

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