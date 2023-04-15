Актаусцы сменили тренера и попытаются набрать первые очки в сезоне

Шестой тур Olimpbet-чемпионата Казахстана по футболу - в кэфах от самого надежного букмекера страны.

"Каспий" (Актау) – "Окжетпес" (Кокшетау). 15 апреля, 15:00 (время Астаны)

Перед стартом сезона "Каспий" назывался специалистами претендентом едва ли не на медали. Поднявшемуся же из первой лиги "Окжетпесу" дружно предрекали борьбу за выживание.

Однако после пяти проведенных туров кокшетаусцы идут в шестерке лучших команд Olimpbet-чемпионата Казахстана. А вот клуб из Актау обосновался на последней строчке таблицы, оставаясь единственным коллективом, не набравшим пока ни одного очка.

Оргвыводы из-за провального старта уже последовали: в отставку было отправлено не только все клубное руководство, но и главный тренер Кахабер Цхададзе. На место грузинского специалиста приглашен македонец Игор Ангеловски. Но он приедет чуть позже, а готовить "моряков" к матчу с "синегорцами" будет известный в прошлом форвард "Кайрата" и "Зенита" из Санкт-Петербурга Евгений Тарасов.

"Каспий" вновь будет проводить домашний матч не в своем родном городе, игра состоится на алматинском стадионе "Жас Кыран". И вряд ли от актаусцев стоит ждать мгновенного преображения и моментального улучшения результатов.

Хотя эксперты Olimpbet считают, что у "моряков" гораздо больше шансов на то, чтобы одержать первую победу в сезоне, чем у "синегорцев" четвертую: П1 – 2.21, Х – 3.29, П2 – 3.19. Сам же матч ожидается "низовым": Тотал (2.5) М – 1.72, Б – 2.04, а наиболее вероятный счет прогнозируется 1:1 с кэфом 5.8.

"Шахтер" (Караганда) – "Мактаарал" (Туркестанская область). 15 апреля, 17:00

Обе команды – обитатели турнирного дна, на двоих набравшие всего четыре очка. "Мактаарал" пока впереди "Шахтера", но в случае победы "горняки" обгонят "хлопкоробов" и существенно улучшат свое положение.

В прошлом году карагандинцы выиграли у южан оба матча Olimpbet-чемпионата Казахстана с общим счетом 7:1. Сейчас они принимают поселковую команду на поле своего стадиона.

Однако аналитики Olimpbet не видят в хозяевах фаворитов предстоящего сражения: П1 – 2.76, Х – 3.16, П2 – 2.56. Кроме того, встреча, по их мнению, вряд ли будет особо результативной: Тотал (2.5) М – 1.66, Б – 2.14.

"Жетысу" (Талдыкорган) – "Кайсар" (Кызылорда). 15 апреля, 17:00

"Семиреченцы" стали авторами главной сенсации прошлого тура, одержав на выезде победу над "Кайратом", которая, ко всему прочему, оказалась волевой (3:2).

Однако в таблице они все равно отстают от своего ближайшего противника: "степные волки" на минувших выходных также выиграли (у "Шахтера" 2:1) и опережают талдыкорганцев на три очка.

Но "Жетысу" вполне может сравняться с "Кайсаром" по итогам шестого тура, так как принимает его в родных стенах. В прошлом сезоне, когда обе команды выступали в первой лиге, "семиреченцы" ни разу не проиграли "степным волкам", а на своем поле взяли верх с результатом 2:1.

Но сейчас самый популярный букмекер Казахстана считает, что шансы на благоприятный исход у обеих сторон практически равные: П1 – 2.6, Х – 3.25, П2 – 2.65. Наиболее же популярный счет, по мнению экспертов Olimpbet, 1:1 с коэффициентом 5.8.

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