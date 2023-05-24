"Аксу" - "Астана": встреча соперников с разных полюсов таблицы

24 мая состоится перенесенный матч 15-го тура Olimpbet-Чемпионата Казахстана по футболу между "Аксу" и "Астаной". Самый надежный букмекер полагает, что у столичного клуба есть отличный шанс убежать в отрыв от преследователей.

"Аксу" – "Астана". 24 мая, 20:00 (время Астаны)

Обыграв на минувших выходных "Кызыл-Жар" со счетом 3:2, действующие победители Olimpbet-Чемпионата Казахстана обошли петропавловцев и единолично возглавили турнирную таблицу текущего сезона.

Теперь "Астане" предстоит провести перенесенный матч 15-го тура, по итогам которого "семикратные" имеют все шансы еще дальше убежать от конкурентов.

В соперниках у коллектива Григория Бабаяна обитатель турнирного дна "Аксу". Это команда, потерпевшая в чемпионате шесть поражений кряду. А набирать очки ей не помогает даже смена главного тренера.

"Астана" – явный фаворит матча в Павлодаре, что наглядно демонстрируют коэффициенты самого надежного букмекера страны: П1 – 6.2, Х – 4.3, П2 – 1.48. Кроме того, эксперты Olimpbet склоняются к тому, что гости забьют не менее двух голов: "Астана" (1.5) бол – 1.82.

Все говорит в пользу столичной команды, и она действительно выглядит намного мощнее своего ближайшего соперника. Но не стоит забывать, что в прошлом году "Аксу" на своем поле нанес "Астане" неожиданное поражение, одержав тогда историческую, первую победу в высшем дивизионе.

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