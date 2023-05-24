Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Мужская зона
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Рекламный материал
Новости спорта Букмекеры Olimpbet.kz
Комментарии

"Аксу" - "Астана": встреча соперников с разных полюсов таблицы

"Аксу" - "Астана": встреча соперников с разных полюсов таблицы
©Olimpbet

24 мая состоится перенесенный матч 15-го тура Olimpbet-Чемпионата Казахстана по футболу между "Аксу" и "Астаной". Самый надежный букмекер полагает, что у столичного клуба есть отличный шанс убежать в отрыв от преследователей.

"Аксу" – "Астана". 24 мая, 20:00 (время Астаны)

Обыграв на минувших выходных "Кызыл-Жар" со счетом 3:2, действующие победители Olimpbet-Чемпионата Казахстана обошли петропавловцев и единолично возглавили турнирную таблицу текущего сезона.

Теперь "Астане" предстоит провести перенесенный матч 15-го тура, по итогам которого "семикратные" имеют все шансы еще дальше убежать от конкурентов.

В соперниках у коллектива Григория Бабаяна обитатель турнирного дна "Аксу". Это команда, потерпевшая в чемпионате шесть поражений кряду. А набирать очки ей не помогает даже смена главного тренера.

"Астана" – явный фаворит матча в Павлодаре, что наглядно демонстрируют коэффициенты самого надежного букмекера страны: П1 – 6.2, Х – 4.3, П2 – 1.48. Кроме того, эксперты Olimpbet склоняются к тому, что гости забьют не менее двух голов: "Астана" (1.5) бол – 1.82.

Все говорит в пользу столичной команды, и она действительно выглядит намного мощнее своего ближайшего соперника. Но не стоит забывать, что в прошлом году "Аксу" на своем поле нанес "Астане" неожиданное поражение, одержав тогда историческую, первую победу в высшем дивизионе.

Кстати, специально для поклонников казахстанского футбола самый надежный букмекер страны подготовил новую щедрую акцию. Выигрывайте автомобили, денежные призы и премиальную технику в "Гонке за мечтой". Болейте за наши клубы – с Olimpbet это не только патриотично, но и выгодно.

Елена РЫБАКИНА - о главных соперницах, победе на "Шлеме" и отношениях с игроком "Челси"

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Olimpbet Букмекеры

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Сегодня , 15:20
Olimpbet.kz
©Olimpbet "Аксу" - "Астана": встреча соперников с разных полюсов таблицы
Вчера , 16:25
Olimpbet.kz
© ЧМ-2023: два суперматча – в раскладах Olimpbet
22 мая, 16:09
Olimpbet.kz
© Впервые фавориты: шансы Казахстана против Словении рассчитали в Olimpbet
21 мая, 19:00
Olimpbet.kz
© Игра в "кошки-мышки"? В Olimpbet проанализировали встречу фаворитов группы В
21 мая, 18:00
Olimpbet.kz
© Топовые футбольные матчи воскресенья по версии Olimpbet
20 мая, 19:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Важнейший матч для сборной Казахстана на ЧМ-2023
20 мая, 17:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet "Баварии" и "Ливерпулю" нельзя терять очки
20 мая, 15:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet "Астана" – "Кызылжар" : кто из них единогласно возглавит таблицу?
19 мая, 19:00
Olimpbet.kz
© Разборки в Париже: сегодня определятся полуфиналисты последнего мейджора по CS:GO
19 мая, 16:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Пора решающих матчей для сборной Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею
19 мая, 15:22
Olimpbet.kz
© Рыбакина сыграет за выход в финал "Мастерса" в Риме. Какие у нее шансы?
19 мая, 11:50
Olimpbet.kz
© Уже сегодня! Не пропустите громкое ММА-событие в Алматы
18 мая, 18:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Вторые полуфиналы Лиги Европы и Лиги конференций - в аналитике Olimpbet
18 мая, 17:00
Olimpbet.kz
©Olimpbet Кто первым огорчит Швейцарию на ЧМ-2023 по хоккею?
18 мая, 16:00
Olimpbet.kz
© Плей-офф турнира по CS:GO в Париже: первые четвертьфиналы
18 мая, 09:10
Olimpbet.kz
© Hardcore FC идет на алматинский Арбат
17 мая, 20:15
Olimpbet.kz
© "Манчестер Сити" – "Реал": кто останется за бортом турнира?
17 мая, 19:57
Olimpbet.kz
© Серьезное испытание для Казахстана на ЧМ-2023
17 мая, 16:59
Olimpbet.kz
© Обладатель трофея против лидера сезона и другие сражения в Olimpbet-Кубке Казахстана
17 мая, 15:28
Olimpbet.kz
©Olimpbet Как Рыбакина сыграет с первой ракеткой мира, а Джокович - с "чудо-мальчиком"?  
17 мая, 13:25
Olimpbet.kz
©Olimpbet Hardcore FC в Алматы: кешбэк от Olimpbet на "Казахского Терминатора"
16 мая, 19:45
Olimpbet.kz
© Последний полуфинал "Интера" с "Миланом" – в раскладах Olimpbet
16 мая, 19:00
Olimpbet.kz
© Казахстан даст бой лидеру ЧМ-2023 по хоккею
16 мая, 13:40
Olimpbet.kz
© Первые ракетки мира сыграют за выход в четвертьфинал в Риме
16 мая, 12:51
Olimpbet.kz
© Первый турнир HFC MMA в Алматы – уже в пятницу
15 мая, 20:37
Olimpbet.kz
© "Лестер" - "Ливерпуль": ничья не устроит никого
15 мая, 17:01
Olimpbet.kz
© Жаркая битва северных соседей и поход "кленовых листьев" за новым разгромом
15 мая, 16:32
Olimpbet.kz
© Решающая неделя "мастерса" в Риме – в раскладах от Olimpbet
14 мая, 19:46
Olimpbet.kz
© Отдыхать некогда! Сборную Казахстана ждет новый бой на ЧМ-2023 по хоккею
14 мая, 16:00
Olimpbet.kz
© Знаковые футбольные события воскресенья по версии Olimpbet

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus