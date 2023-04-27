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"Ак Барс" - ЦСКА: серия возвращается в Москву

"Ак Барс" - ЦСКА: серия возвращается в Москву
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27 апреля состоится шестой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Станет ли он последним в противостоянии "армейцев" и "барсов"?

ЦСКА (Москва) - "Ак Барс" (Казань). 27 апреля, 22:30 (время Астаны)

Счет в серии - 3:2.

"Армейцы" были очень близки к тому, чтобы завершить серию уже по итогам пятого матча, состоявшегося 25 апреля в столице Татарстана. ЦСКА открыл счет в той встрече, долгое время полностью контролировал ситуацию на льду и ничего не позволял "Ак Барсу" у своих ворот.

Но лидерам казанцев Александру Радулову и Вадиму Шипачеву в самый нужный момент удалось реализовать большинство, после чего "барсов" было уже не остановить - в третьем периоде Станислав Галиев забросил победную для команды Зинэтулы Билялетдинова шайбу - 2:1. Оборонительная тактика коллектива Сергея Федорова впервые по ходу финального противостояния дала сбой, как и эффективность "красно-синих" в атаке.

Впрочем, "армейцы" все еще ведут в серии, и это не у них, а у "Ак Барса" по-прежнему нет права на ошибку. И у ЦСКА есть все шансы для того, чтобы завоевать Кубок Гагарина на глазах родной публики.

Эксперты Olimpbet полагают, что шестой матч финала с большой долей вероятности станет последним. И это наглядно демонстрируют коэффициенты как на отдельно взятую игру (П1 - 2.15, Х - 3.7, П2 - 3.2), так и на итоговый исход противостояния (Проход: ЦСКА - 1.24. Проход: "Ак Барс" - 4.06).  

В любом случае, серия больше в Москву не вернется, и если обладатель Кубка Гагарина не определится в четверг, он станет известен в субботу, 29 апреля, в Казани.

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Метки:
Ак Барс ЦСКА КХЛ Букмекеры Olimpbet

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