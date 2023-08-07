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3 миллиона и другие призы в прямом эфире!

3 миллиона и другие призы в прямом эфире!
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Новый розыгрыш акции "Гонка за мечтой" – сегодня на YouTube-канале Olimpbet Play.

Болельщики казахстанского футбола могут ежемесячно выигрывать призы от Olimpbet: 3 миллиона тенге, премиальную технику, фрибеты и сувениры от любимых клубов. А в завершении акции "Гонка за мечтой", в ноябре, будут разыграны два автомобиля.

7 августа, в 19:00, состоится уже четвертый розыгрыш. Чтобы не пропустить его, подключайтесь к прямому эфиру на YouTube-канале Olimpbet Play.

"Гонка за мечтой" – масштабная акция от самого надежного букмекера Казахстана. Чтобы принять в ней участие и выигрывать призы на общую сумму 70 млн. тенге, нужно делать ставки на любое отечественное футбольное событие до 31 октября 2023 года.

Это матчи сборной Казахстана, Olimpbet-Чемпионата Казахстана по футболу, Olimpbet-Кубка Казахстана по футболу, Olimpbet-Суперкубка Казахстана по футболу, а также игры по футзалу.

Важные условия акции "Гонка за мечтой":

- сделайте ставку в приложении или на сайте Olimpbet.kz (ординар или экспресс) на матч казахстанского футбола или футзала;

- сумма ставки должна быть не менее 3000 тенге, с коэффициентом от 1.5.  

Подробные правила читайте на странице акции.

А для новых клиентов самый популярный казахстанский букмекер приготовил еще одну щедрую акцию: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия на странице акции "100% CASHBACK". Помните об ответственной игре.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ

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