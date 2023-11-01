10 клиентов Olimpbet получили незабываемые впечатления в Абу-Даби

Olimpbet подтверждает статус самого щедрого букмекера Казахстана. После поездки на турнир UFC для своих клиентов он разыграл iPhone 15 среди зрителей канала Olimpbet Play. Как все прошло, читайте дальше.

Казахстанский букмекер №1 подвел итоги акции "В Абу-Даби на MMA". Ранее Olimpbet подарил десяти болельщикам ММА путевки в столицу ОАЭ на турнир UFC 294. Это путешествие легло в основу тревел-шоу, которое выходило на канале Olimpbet Play.

В поездке победителей сопровождали ведущие шоу Кариша и боец Адильжан "Адос" Сандибеков. Уикэнд казахстанцев в Эмиратах прошел насыщенно. Чего только стоит посещение тематического парка Ferrari World, который славится своими уникальными экспонатами и быстрейшими американскими горками.

Получив дозу адреналина, команда отправилась на Etihad Arena, где прошел турнир UFC 294. Все остались довольны - организация события была на высшем уровне, а бойцы в октагоне показали высочайший класс.

Наибольшую бурю эмоций вызвало главное событие вечера. Ислам Махачев уверенно разобрался с Александром Волкановски за один раунд. Пожалуй, громче всех радовался Адильжан Сандибеков - перед боем он сделал ставку 1 000 000 тенге в приложении Olimpbet и выиграл!

После этого команда побывала в роскошном Лувре Абу-Даби. Коллекция музея содержит сотни ценных экспонатов различных эпох и цивилизаций. А его посещение дарит редкую возможность воочию познакомиться с шедеврами всемирно известных мастеров.

Следом казахстанцы отправились в мечеть шейха Заида - одну из крупнейших на планете. Величественное и красивейшее строение получило название в честь основателя и первого президента ОАЭ - шейха Заида ибн Султана Аль Нахайяна.

А завершилось путешествие поездкой в не менее впечатляющий Дубай. Бурдж-Халифа, бургеры с золотом и ночное джип-сафари по пустыне - там было все!

Победители акции были в восторге от невероятных выходных. "Это воспоминание на всю жизнь!", "Такую насыщенную поездку даже сам себе не организуешь", "Спасибо организаторам за отдых и бурю эмоций!" - делились клиенты Olimpbet после поездки.

После окончания путешествия самый щедрый букмекер Казахстана не забыл про подписчиков своего YouTube-канала и разыграл специальный подарок из Абу-Даби - iPhone 15. Победителя определили при помощи рандомайзера. Из 3 553 участников приз достался обладателю аккаунта с никнеймом "wolt service".

А отчет о поездке и розыгрыше iPhone 15 смотрите в итоговом ролике.

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