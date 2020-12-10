Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Вратарь из НХЛ объяснил причины переезда в Россию и почему не сыграл за сборную Казахстана

В минувшем сезоне он играл в финале Кубка Стэнли.

Вратарь из НХЛ объяснил причины переезда в Россию и почему не сыграл за сборную Казахстана
Антон Худобин. Фото: "Даллас Старз"©
Новости спорта Хоккей НХЛ
0

Российский вратарь "Даллас Старз" Антон Худобин в интервью "Чемпионату" рассказал, почему в свое время переехал в Магнитогорск и не сыграл за сборную Казахстана по хоккей.

- Вы уехали из Усть-Каменогорска в 13 лет вместе с родителями. Каково им было поменять всю жизнь ради сына?

- Тяжело, конечно. Я потом разговаривал с ними на эту тему, и они мне сказали, что планировали уехать в Россию, но не рассчитывали, что это будет так быстро. Допустим, к моим 18 годам уже было бы понятно, в какую сферу я иду, а все случилось, когда мне лишь 13 было. Да, родители планировали переезд, но он все равно дался им нелегко. Все бросили, приехали в никуда, даже не зная, станет их сын хоккеистом или нет, выучится или не выучится. Это был большой риск.

- Решение о переезде принимали родители или все же последнее слово было за вами?

- Как сейчас помню, у меня было собрание дома, после того как я приехал из поездки. Родители говорят: "Твой тренер уезжает". И я такой: "А я что буду делать?". Разумеется, если бы они были категорично против, то я бы дома остался, но они спросили мое мнение, и я ответил, что хочу ехать за тренером. Затем уже родители стали решать организационные вопросы, я больше в эту тему не погружался.

- Как жили на первых порах в Магнитогорске? Квартиру же не удалось сразу купить?

- Да, я только в 20 лет купил квартиру, когда уже в основной команде играл. Лет до 15-16 родители снимали жилье, потом клуб дал мне служебную квартиру, которая перетекла со временем в мою собственность. Мы ее продали, я добавил немного денег, и мы купили квартиру побольше.

- Магнитогорск конца 90-х сильно отличался от Казахстана?

- Я бы не сказал. Но с тех пор, как мы туда приехали, он очень сильно застроился. Сначала это был обычный производственный город, мало деревьев, зелени. Потом все это появилось, и, мне кажется, сейчас я приеду и Магнитогорск не узнаю.

- Воспитанником какой школы хоккея вы себя считаете: Усть-Каменогорска или Магнитогорска?

- И той, и другой. Одна школа меня поставила на ноги, вторая привела в профессиональный спорт.

- Поднимался ли когда-нибудь вопрос об игре за сборную Казахстана?

- Знаете, никогда. Плюс я рано оказался заигран за сборную России, в "молодежке" ведь еще играл. Наверное, у казахстанской стороны не было мыслей перетащить меня в свою сборную. Для этого мне пять лет нельзя было играть за другую национальную команду. А эти пять лет как раз пришлись на тот этап, когда я выступал в АХЛ. И я не думаю, что в Казахстане горели желанием взять вратаря из АХЛ и поставить его на чемпионате мира. Потом я начал играть в НХЛ и уже снова стали приглашать в сборную России.

Отметим, что команда Худобина в минувшем сезоне играла в финале Кубка Стэнли, где уступила "Тампа Бэй Лайтнинг" в шести матчах в серии до четырех побед. Впоследствии игрок продлил соглашение с клубом на три года, за это время голкипер заработает 10 миллионов долларов.

34-летний Худобин родился в Усть-Каменогорске. В 13 лет вместе с группой тренера Андрея Шаянова переехал в школу магнитогорского "Металлурга", в главной команде которого дебютировал в сезоне-2004/05 чемпионата России. В 2004 году вратаря на драфте НХЛ выбрала "Миннесота".

В Северную Америку Худобин переехал в 2005 году. В НХЛ до "Далласа" выступал за "Бостон", "Каролину" и "Анахайм".

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Хоккей НХЛ Металлург Сборная РК по хоккею

Ссылки по теме:

Новости
3 декабря
23:34
Хоккей

Гол Овечкина в НХЛ признали лучшим в XXI веке
26 ноября
15:17
Живи спортом

Марадона, Брайант, Ушкемпиров, отец Хабиба... Великие чемпионы, ушедшие в 2020
23 ноября
11:14
Хоккей

Воспитанника казахстанского хоккея включили в топ-10 лучших вратарей НХЛ
21 ноября
12:10
Хоккей

Уроженец Казахстана из НХЛ восстановился от травмы
7 ноября
20:04
Хоккей

Появились новости по старту сезона НХЛ
7 ноября
16:08
Хоккей

Артемий Панарин женился на дочери Олега Знарка
2 ноября
15:51
Хоккей

Сильнее Даррена Дица? "Барыс" подписал победителя АХЛ и двукратного чемпиона мира из Канады
27 октября
21:26
Хоккей

Зачистка в "Барысе". Определены первые "жертвы" борьбы с игровым кризисом в казахстанском клубе
26 октября
22:49
Хоккей

Канадский промах "Барыса". Как команда Михайлиса спасает место в Кубке Гагарина
26 октября
14:37
Хоккей

"Барыс" может пригласить сразу двух новичков из НХЛ для участия в КХЛ
23 октября
13:13
Хоккей

В "Барыс" сватают форварда из НХЛ. На какой позиции он играет и кого заменит в команде Михайлиса
10 октября
08:08
Хоккей

Уроженец Усть-Каменогорска продлил контракт с финалистом Кубка Стэнли
9 октября
12:52
Хоккей

"Лентяй, тунеядец и раздолбай". Уроженец Казахстана из НХЛ отреагировал на слухи вокруг своей персоны
2 октября
22:26
Хоккей

Худобин затащил команду в финал и едва не взял Кубок Стэнли. Что нужно знать о герое НХЛ из Усть-Каменогорска
29 сентября
16:16
Хоккей

"Не забывайте, откуда вы пришли". "Барыс" поздравил обладателей Кубка Стэнли
29 сентября
12:44
Хоккей

Просто пустота. Уроженец Усть-Каменогорска - о поражении в финале Кубка Стэнли
29 сентября
11:13
Хоккей

Два экс-хоккеиста "Барыса" выиграли Кубок Стэнли
29 сентября
09:35
Хоккей

Команда воспитанника казахстанского хоккея проиграла финальную серию Кубка Стэнли
27 сентября
13:29
Хоккей

"Сыграл фантастически". Тренер клуба НХЛ - об игре уроженца Казахстана в финале Кубка Стэнли
22 сентября
10:23
Хоккей

Воспитанник казахстанского хоккея установил рекорд "Далласа" по сейвам в плей-офф НХЛ
20 сентября
13:49
Хоккей

Названы причины эффективной игры воспитанника казахстанского хоккея в финале Кубка Стэнли
19 сентября
20:39
Хоккей

Уроженец Казахстана стал главным претендентом на звание MVP в Кубке Стэнли
13 сентября
11:57
Хоккей

Американский журналист восхитился игрой воспитанника казахстанского хоккея в НХЛ
13 сентября
10:54
Хоккей

Уроженец Казахстана помог клубу победить в серии плей-офф НХЛ и стал первой звездой матча
10 сентября
12:00
Футбол

ALMA TV и Setanta открывают осенний спортивный сезон
7 сентября
16:35
Хоккей

Уроженец Казахстана признан первой звездой матча в Кубке Стэнли
22 августа
12:24
Хоккей

Стали известны все пары второго раунда плей-офф Кубка Стэнли
16 августа
02:19
Хоккей

Экс-звезда НХЛ и двукратный чемпион мира объявил о переходе в казахстанский клуб
10 августа
10:40
Хоккей

Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ
5 августа
14:44
Хоккей

Игрок НХЛ заблокировал шайбу лицом и залил лед кровью
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика