Воспитанник казахстанского хоккея сыграл первый матч в этом году за клуб НХЛ

"Флорида Пантерз" добыла разгромную победу над "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 7:1, сообщает Sport24.ru.

В составе победителей по 4 очка набрали Сэм Беннетт (3+1) и Джонатан Юбердо (1+3). Еще 3 (1+2) балла заработал Энтони Дюклер. Голкипер Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 29. Нападающий Максим Мамин провел на льду 13 минут 58 секунд.

За проигравших шайбу забросил Роопе Хинц. Голкипер Антон Худобин вышел на замену на 27-й минуте, сменив Джейка Эттингера, и отразил 19 бросков из 22. Это был первый матч Худобина с 18 ноября 2021 года.

35-летний Худобин родился в Усть-Каменогорске. В 13 лет вместе с группой тренера Андрея Шаянова переехал в школу магнитогорского "Металлурга", в главной команде которого дебютировал в сезоне-2004/05 чемпионата России. В 2004 году вратаря на драфте НХЛ выбрала "Миннесота".

В Северную Америку Худобин переехал в 2005 году. В НХЛ до "Далласа" выступал за "Бостон", "Каролину" и "Анахайм".