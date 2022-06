В НХЛ установили потолок зарплат

Потолок зарплат в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с сезона-2022/23 будет повышен до 82,5 миллиона долларов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Об этом на сайте НХЛ объявили лига и Ассоциация игроков (NHLPA). Потолок зарплат будет повышен в соответствии с коллективным договором.

Минимальный предел зарплаты составит 61 миллион долларов.

Ранее представители НХЛ подчеркивали, что потолок зарплат повысится на фоне ожидаемых доходов лиги в размере более пяти миллиардов долларов по окончании сезона.

С сезона-2019/20 потолок составлял 81,5 миллиона долларов.

