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В НХЛ побит 40-летний рекорд

В НХЛ побит 40-летний рекорд
©Reuters
Новости спорта Хоккей НХЛ

Клуб "Торонто Мэйпл Лифс" в матче регулярного чемпионата НХЛ выиграл у "Даллас Старс", а Остон Мэттьюс обновил рекорд лиги, сообщает "Чемпионат".

Канадский клуб выиграл со счетом 4:3, а второй гол "Торонто", который забил американский нападающий (он оформил дубль в матче), стал для него 55-м в текущем сезоне.

Таким образом, он побил рекорд среди игроков клуба по забитым голам в течение одного сезона, который держался 40 лет.

Лучший результат был у Рика Вэйва - 54 шайбы в сезоне-1981/82.

Ранее сообщалось, что Мэттьюс быстрее всех в НХЛ с 1996 года сумел забросить 50 шайб в регулярке. Он сделал это за 62 встречи.

Ранее в сезоне-1995/96 Марио Лемье ("Питтсбург Пингвинз") сумел забросить 50 шайб в 50 встречах, Яромир Ягр ("Питтсбург") - в 59 играх, Александр Могильный ("Ванкувер Кэнакс") - в 60, а Петер Бондра ("Вашингтон Кэпиталз") - в 62.

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Метки:
НХЛ Рекорд

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