В НХЛ хоккеист укусил соперника во время драки на льду

Курьезный инцидент произошел в матче регулярного чемпионата НХЛ между "Лос-Анджелес Кингз" и "Оттавой Сенаторз" (4:2).

За шесть минут до конца матча на льду произошла драка, в ходе которой канадский форвард "Лос-Анджелеса" Брендан Лемье укусил за руку капитана "Оттавы" Брэди Ткачука. За эту выходку он получил наказание в виде большого пятиминутного штрафа, помимо обоюдного двойного малого штрафа.

Brendan Lemieux was given a 5-minute match penalty after Brady Tkachuk claimed that he was bitten after they dropped the gloves. pic.twitter.com/kUlig9bKGb