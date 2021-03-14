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Российский вратарь установил рекорд в НХЛ

Он выступает за "Тампу".

Российский вратарь установил рекорд в НХЛ
Фото: Reuters©
Новости спорта Хоккей НХЛ
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Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский стал первым голкипером в истории НХЛ с серией из восьми и более побед подряд в четырех сезонах подряд, сообщает агентство "Р-Спорт".

"Тампа" обыграла "Нэшвилл" со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата НХЛ, Василевский отразил 28 бросков. Для 26-летнего вратаря эта победа стала восьмой подряд.

Василевский оформляет победные серии из 8 и более матчей на протяжении четырех последних сезонов, что является рекордом лиги. Ранее Марк-Андре Флери и Мишель Ларок имели подобную серию в трех сезонах подряд.

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Метки:
НХЛ Рекорд

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