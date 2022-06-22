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Россиянин признан лучшим вратарем сезона в НХЛ

Россиянин признан лучшим вратарем сезона в НХЛ
©twitter.com/NYRangers

Российский хоккеист Игорь Шестеркин признан лучшим голкипером по итогам сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), став обладателем награды "Везина Трофи".

В минувшем регулярном чемпионате Шестеркин принял участие в 53 встречах, в которых в среднем отражал 93,5 процента бросков, пропуская 2,07 шайбы за игру. В шести встречах он отстоял на ноль.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли "Нью-Йорк Рейнджерс" с Шестеркиным добрался до финала Восточной конференции, где уступил "Тампа-Бэй Лайтнинг" со счетом 2-4 в серии. В этом плей-офф на его счету 20 матчей с 92,9 процента отраженных бросков и средним показателем пропущенных за игру в 2,59 шайбы.

Шестеркин стал третьим россиянином в истории НХЛ, который выиграл "Везина Трофи". До него это удавалось сделать Сергею Бобровскому (2013 и 2017 годы) и Андрею Василевскому (2019).

Также Шестеркин стал третьим вратарем в истории "Рейнджерс", которому удалось выиграть "Везина Трофи".

При этом Шестеркин стал единственным российским игроком, который вошел в символическую сборную лучших игроков сезона-2021/22.

Помимо него, в первую команду лучших игроков вошли Роман Йози ("Нэшвилл Предаторз"), Кейл Макар ("Колорадо Эвеланш"), Остон Мэттьюс ("Торонто Мэйпл Лифс"), Митчелл Марнер ("Торонто Мэйпл Лифс"), Джонни Годро ("Калгари Флэймз").

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Метки:
НХЛ

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